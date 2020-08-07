Герои сказок против коронавируса – онлайн-встреча с азербайджанскими актерами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации компании SOCAR АБК и Азербайджанского государственного театра юного зрителя прошла онлайн-встреча "Nağıl qəhrəmanları koronavirusa qarşı" ("Герои сказок против коронавируса"), сообщили Trend Life в театре.

Цель онлайн-встречи - порадовать детей встречей с любимыми сказочными персонажами в дни, когда они находятся вдали от театра, и рассказать юным зрителям о том, как защитись себя от коронавируса.

В онлайн-встрече, организованной на платформе Zoom, приняли участие дети разных возрастов. Автор сценария и режиссер онлайн-проекта – заслуженный артист Ниджат Кязымов. Онлайн-встреча прошла при участии любимых зрителями актеров театра - Сабины Мамедовой, Анара Сафиева, Рамиля Мамедова, Мушфига Алиева, Араза Пиримова.

Актеры от лица героев сказок – Красной шапочки, Джыртдана, Меликмамеда и других,пообщались с юными зрителями и провели конкурсы.

На протяжении всего онлайн-мероприятия с особым интересом было встречено общение сына актера Анара Сафиева – Угура Сафиева со своими сверстниками.

Также детям был продемонстрирован анимационный фильм, подготовленный SOCAR АБК. Основная идея анимационного фильма - объяснить детям в доступной форме, как защитить себя и бороться с вирусом.

(Автор: Джани Бабаева )