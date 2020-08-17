В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)

Культура 17 августа 2020 18:24 (UTC+04:00)
В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве почтили память народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Сегодня, 17 августа, легендарному певцу исполнилось бы 78 лет. В этот день в Вознесенском переулке рядом с памятником Муслима Магомаева традиционно собрались многочисленные поклонники творчества великого исполнителя, друзья и близкие. На мероприятии присутствовала вдова Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская.

Муслим Магомаев - выдающийся артист, один из лучших баритонов мира, он еще при жизни получил самую ценную награду - преданную любовь слушателей всего мира. В репертуаре маэстро более 600 произведений, но оценить весь вклад Муслима Маговетовича в искусство невозможно – наследие музыканта навеки останется бесценным даром последующим поколениям.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает первую премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-ом году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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