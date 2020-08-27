Малахат Аббасова снимается в одном из самых рейтинговых турецких сериалов
БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница, популярная актриса Малахат Аббасова, которая живет и работает в Стамбуле, станет одной из героинь популярного турецкого сериала "Yemin" ("Клятва"), сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.
Сериал "Yemin" демонстрируется в эфире турецкого телеканала Kanal 7. Аббасова присоединилась к актерскому составу сериала в новом сезоне.
Отметим, что в этом сериале также занята молодая азербайджанская актриса Ягмур Шахбазова.
Малахат Аббасова хорошо известна зрителям по работе в популярном турецком сериале "Binbir Gece" (Тысяча и одна ночь), фильму "Махмуд и Марьям" (по одноименному роману народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева) и другим фильмам, а также по работе в театре.
Сериал "Yemin" входит в число самых рейтинговых турецких проектов.
(Автор: Джани Бабаева)