Малахат Аббасова снимается в одном из самых рейтинговых турецких сериалов

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница, популярная актриса Малахат Аббасова, которая живет и работает в Стамбуле, станет одной из героинь популярного турецкого сериала "Yemin" ("Клятва"), сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

Сериал "Yemin" демонстрируется в эфире турецкого телеканала Kanal 7. Аббасова присоединилась к актерскому составу сериала в новом сезоне.

Отметим, что в этом сериале также занята молодая азербайджанская актриса Ягмур Шахбазова.

Малахат Аббасова хорошо известна зрителям по работе в популярном турецком сериале "Binbir Gece" (Тысяча и одна ночь), фильму "Махмуд и Марьям" (по одноименному роману народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева) и другим фильмам, а также по работе в театре.

Сериал "Yemin" входит в число самых рейтинговых турецких проектов.

(Автор: Джани Бабаева)