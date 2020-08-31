Авантюрный квест с участием Ильгара Сафата будет представлен в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Коллективный роман-буриме "#12 Война и мир в отдельно взятой школе", в написании которого принял участие режиссер театра и кино, сценарист, прозаик, поэт и писатель Ильгар Сафат, будет представлен на Московской книжной ярмарке (ММКЯ) 4 июня, сообщает Trend Life.

"В романе раскрываются острые проблемы современности и вечные философские вопросы, социальный протест и школьный буллинг, подростковая любовь, дружба и жестокое предательство, таинственные исчезновения, загадочные клады и даже путешествия во времени. То тут, то там мелькают "тени великих предков", что превращает чтение в настоящий литературный квест. Единственное, чего здесь нет – скуки и однообразия: написанный 24 перьями, роман стал своеобразным отражением современной русской словесности. На презентации авторы расскажут о том, почему согласились участвовать в этой авантюре, и что из этого вышло", - сказал Trend Life Ильгар Сафат.

"#12 Война и мир в отдельно взятой школе" - это приключенческий роман для подростков (и не только), созданный 24 современными писателями в содружестве с 24 художниками. Его публикация началась весной 2019 года на сайте "Хочу читать", когда Денис Драгунский, воспользовавшись зачином романа-эпопеи "Война и мир", перенес действие в Москву XXI века и вывел на сцену старшеклассников, чьи фамилии созвучны тем, что носили герои Толстого. Мысль Драгунского по очереди подхватили и продолжили Игорь Малышев, Григорий Служитель, Эдуард Веркин, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Елена Нестерина, Мария Ботева, Александр Феденко, Анастасия Строкина, Сергей Лукьяненко, Валерий Бочков, Александр Григоренко, Антон Соя, Артем Ляхович, Ильгар Сафат, Булат Ханов, Дарья Бобылева, Серафима Орлова, Владимир Березин, Евгений Сулес, Антонина Книппер и Николай Караев. Завершил роман эпилог Дмитрия Быкова. Ильгару Сафату принадлежит глава 17 "Не пей вина, Гертруда!".

(Автор: Вугар Иманов)