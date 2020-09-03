Солист театра Ла Скала исполнил сочинение азербайджанского композитора (ВИДЕО)

Культура 3 сентября 2020 18:33 (UTC+04:00)
Солист театра Ла Скала исполнил сочинение азербайджанского композитора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В исполнении солиста хора оперного театра Ла Скала Андреа Семераро (тенор) записано музыкальное произведение "Speranza" ("Надежда") азербайджанского композитора Кямали Ализаде, сообщила Trend Life автор композиции.

Музыкальное сочинение на слова итальянского писателя Луиджи Пиранделло (1867-1936 годы) прозвучит на празднике Festa del perdono (праздник Прощения). Праздник традиционно проходит в мае в городке Корбетта (провинция Милан, область Ломбардия), однако, в этом году в связи с пандемией коронавируса празднества перенесены на 5-7 сентября.

"С Андреа Семераро я познакомилась в январе. Он также является художественным руководителем детского хора "Piccoli cantori di Corbetta", для которого я переложила свое произведение Cantico per Corbetta", - подчеркнула композитор.

Кямаля Ализаде замужем за итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло, который также оказал содействие в записи ее произведения "Speranza".

"В этом году мы впервые не смогли увидеться с родными в Италии, поэтому моя новая композиция называется "Speranza" в знак надежды на скорую встречу. Мой супруг экспромтом сыграл импровизацию в середине произведения (прим. - Стефано Мускаритоло играет на гитаре). Аранжировку композиции делала я сама. В период работы узнала печальную новость, что скончался Эльдар Алиев - ярчайший вокалист, обладавший божественным голосом. Меня, как и многих сильно потрясла его смерть. И в видеоролике я решила показать театр Ла Скала, на сцене которого он выступал. Очень хочу, чтобы произведение "Speranza" в скором времени позвучало на большой сцене", - добавила композитор.

Напомним, что Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). В 2006 году она получила приглашение в Модену (Италия), где прошла стажировку в классе профессора Антонио Джакометти. Ализаде является неоднократным победителем различных музыкальных конкурсов. Она - автор симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполнялись в Голландии, Новой Зеландии, Италии, США, Китае и Японии.

Вместе с супругом Кямаля Ализаде в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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