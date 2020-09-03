Эти люди удивляют! Беспрепятственный, безграничны и свободный мир Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Постановки по произведениям Уильяма Шекспира, Мирзы Фатали Ахундзаде, Мольера и других драматургов и писателей из репертуара инклюзивного театра ƏSA заслуженно вошли в число самых любимых спектаклей бакинского зрителя, сообщает Trend Life.

В труппе театра в основном играют актеры с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив ƏSA молодой, однако, его неординарные взгляды на драматургию, выбор материала, сценическое воплощение по праву привлекают внимание не только рядового зрителя, но и маститых деятелей театрального искусства.

Отметим, что третье сентября для ƏSA знаменательная дата – четвертая годовщина со дня создания театра. Основателем и руководителем этого театра является режиссер Нихад Гуламзаде.

Кстати, ƏSA на самом деле это аббревиатура от "əngəlsiz, sərhədsiz, azad" (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова – трость.

За четыре года деятельности ƏSA презентовал свои постановки на различных театральных площадках страны. Дебютным спектаклем театра стала постановка DUMB!, повествующая о периодах жизни одинокого человека — детстве, молодости, зрелости и старости.

В творческой копилке театра комедия Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", постановка "Мыши и люди" по мотивам повести американского прозаика Джона Стейнбека, спектакль по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе - знаменитом колдуне" и другие.

В период режима карантина театр продолжал радовать публику своими спектаклями, но уже в виртуальном пространстве. Эти онлайн-показы неизменно привлекали внимание огромного количества зрителей.

В театре ƏSA, который сегодня отмечает четвертую годовщину своей творческой деятельности, служат более 20 актеров. У коллектива много планов, творческих задумок и креативных идей, которые обязательно станут реальностью в ближайшем будущем.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)