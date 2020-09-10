Ансамбль "Гая" душевно почтил память легендарного Рауфа Бабаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Государственного джазового ансамбля "Qaya" (Гая) спели а капелла композицию о Баку из фильма "Əhməd haradadır?" (Где Ахмед?, 1963 год), которую в этой кинокартине в свое время исполнил легендарный ВИА "Гая", сообщает Trend Life.

Молодые солисты посвятили ее памяти своего учителя, легендарного исполнителя, солиста ВИА "Гая", художественного руководителя Государственного джазового ансамбля "Qaya", кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Рауфа Бабаева.

Рауф Юсиф оглу Бабаев родился 30 декабря 1937 года. С 1961 года был солистом ВИА "Гая". В 60-70-е годы песни культового азербайджанского ансамбля "Гая" можно было услышать во всех уголках Советского Союза. Восхождение на музыкальный Олимп началось с победы в 1966 году на Всесоюзном конкурсе вокалистов в Москве. В1968 году группа принесла Советскому Союзу первую золотую медаль на международном фестивале в Болгарии. Этот легендарный джазовый квартет был единственным в своем роде и имел неповторимый стиль. Музыканты ВИА "Гая" объездили более 50 стран и выступали на одной сцене с лучшими исполнителями того времени. В 1995-2001 годах Рауф Бабаев был художественным руководителем детской вокальной группы "Bəri bax". С 2001 года – художественный руководитель Государственного джазового ансамбля "Qaya". Скончался 27 марта 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)