Мурад Гусейнов станет гостем международного фестиваля, проводимого при поддержке ЮНЕСКО (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама, известный пианист Мурад Гусейнов станет гостем Международного онлайн-фестиваля, который пройдёт при организационной поддержке ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Онлайн-фестиваль пройдет с 16 по 18 октября в городе Батуми (Грузия) с участием всемирно известных музыкантов.

Съёмки концерта народного артиста Азербайджана будет вести Baku Media Center. Пианист представит интересную программу, состоящую из произведений западно-европейских и азербайджанских композиторов.

Партнёрами фестиваля являются Baku Media Center, Общественное телевидение Азербайджана, грузинский телеканал Pos TV, посольство Италии в Грузии, фонд Michel Sogny "SOS Talents", Французский институт Грузии и другие международные организации.

(Автор: Джани Бабаева)