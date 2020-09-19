Солнечный прием и яркие эмоции – как встретили Ровшана Мамедгулиева в Астрахани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Астраханской государственной филармонии впервые с сольным концертом выступил классический гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ровшан Мамедгулиев, проживающий в России, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Музыкант представил публике Аранхуэсский концерт испанского композитора Хоакина Родриго, сочинения Никколо Паганини, Луиджи Леньяни, Исаака Альбениса и других композиторов. Ровшан Мамедгулиев выступил в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени В. Махова.

"Спасибо астраханской публике за такой солнечный прием и яркие эмоции! Было огромным удовольствием играть в зале филармонии с Оркестром русских народных инструментов имени В. Махова", - поделился впечатлениями Мамедгулиев.

Ровшан Мамедгулиев родился 12 мая 1986 года в Баку. Начал учиться игре на классической гитаре в возрасте 11 лет. Сейчас Мамедгулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов, в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA, Мамедгулиев выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки (в США, Канаде, Мексике, Бразилии и других странах). В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале "Консертгебау" (Амстердам). В качестве солиста Мамедгулиев сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца, оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими коллективами.

(Автор: Джани Бабаева)