Родина зовет! - солист Академии Ла Скала подготовил композицию в поддержку азербайджанских военнослужащих (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный исполнитель, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала Магеррам Гусейнов представил музыкальный проект, посвященный Вооруженным силам Азербайджана.

Магеррам Гусейнов исполнил композицию Шахина Мусаоглу "Çağirir Vətən" ("Родина зовет"). Также был подготовлен видеоролик, в котором демонстрируются отвага и героизм, проявленные азербайджанскими военнослужащими в ходе контрнаступательных действий против армянских вооруженных формирований.

Отметим, что Магеррам Гусейнов окончил музыкальную школу №21 имени Леонида и Мстислава Ростроповичей в Баку. Он - лауреат многочисленных конкурсов. Обучался в Академии Озимо (Италия). Его дебют состоялся в Teatro la Nuova Fenice di Osimo в опере Жоржа Бизе "Кармен", где вокалист исполнил партию Моралеса. Является самым молодым солистом, выступившим в роли Дон Жуана в одноименной опере "Дон Жуан".

(Автор: Джани Бабаева)