"Тысяча и одна новогодняя ночь" азербайджанца в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский пианист Риад Мамедов выступит с концертной программой на сцене Камерного зала Московской государственной академической филармонии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

Концертная программа под названием "Тысяча и одна новогодняя ночь" будет представлена 27 декабря.

В программе прозвучат джазовые стандарты и фантазии из восточных мелодий, импровизации на барочные темы, среди них импровизация на тему Анданте из Партиты № 2 для клавира до минор Иоганна Себастьяна Баха, сочинения "Brazilian like" Мишеля Петруччиани, "В ожидании Азизы" Вагифа Мустафазаде,

фантазия на тему песни "Getme gel" композитора Саида Рустамова и другие.

Риад Мамедов – пианист, музыковед, исполнитель джаза и классической музыки. Участник музыкальных фестивалей в России, Азербайджане, Канаде. Один из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам.

Риад Мамедов выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2012 год) и аспирантуры по специальности "фортепиано".

(Автор: Джани Бабаева )