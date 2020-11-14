Один раз умрем – тысячу раз воскреснем! Посвящается победе Азербайджана над Арменией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Телеведущие, актеры и исполнители представили проект под названием “Qələbə” (Победа), посвященный победе Азербайджана над Арменией, сообщает Trend Life. Проект реализован Baku Media Center. Автор слов и музыки – Мурад Ариф, аранжировка – Рашад Багиров, бэк-вокал – Айтян Заманлы, гитарист – Хафиз Бахыш, miksinq и masterinq – Олег Наумов. Композицию исполнил Мурад Ариф, в проекте приняли участие – народный артист Аббас Багиров, заслуженные артисты Лала Мамедова, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, актеры Азер Айдемир, Кямаля Пириева, телеведущие Шамсаддин Аббасов, Кенуль Арифгызы, Туран Ибрагимов, Афаг Гянджали, Турал Асадов, исполнители Хайям Нисанов, Нура Сури, Азад Шабанов, Севда Яхъяева, Рамил Набрань, Promete.

"В композиции есть слова "Один раз умрем – тысячу раз воскреснем!", который отражает дух нашего народа во имя торжества справедливости и борьбы за правое дело. Наш единый народ и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым добились победы над армянскими агрессорами, которые на протяжении около 30 лет оккупировали 20 процентов территории нашей страны. Эта справедливая победа достигнута как на поле боя, так и в политической сфере, в соответствии с нормами международного права по восстановлению территориальной целостности страны. Светлая память нашим шехидам, которые своими жизнями даровали нам эти счастливые дни. Светлая память нашим мирным жителям, которые стали жертвами в результате обстрелов запрещенными баллистическими ракетами и кассетными бомбами наших городов и сел. Да здравствуют наши герои, благодаря которым мы ежегодно, 10 ноября, будем отмечать День Победы! Да здравствует Азербайджан и азербайджанцы всего мира!", - сказал Trend Life Мурад Ариф.

(Автор: Вугар Иманов)