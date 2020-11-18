"Евровидение-2021": в каком полуфинале выступит представительница Азербайджана

БАКУ/Trend Life/ - Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2021" останется прежним, каким и должен был быть на конкурсе в 2020 году, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Организаторы конкурса приняли решение не проводить жеребьевку для "Евровидения-2021", а сохранить результаты полуфиналов жеребьевки, проведенной для отмененного из-за пандемии конкурса "Евровидение-2020".

Так, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", певица Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021", пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Азербайджанскую делегацию возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать с песней Cleopatra. Организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )