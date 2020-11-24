Музыкальное сокровище Карабаха – Международный центр мугама о создателе азербайджанского тара Садыхджане

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает реализацию проектов, направленных на пропаганду музыкального наследия одной из древних колыбелей культуры Азербайджана – Карабаха, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Так, проект Международного центра мугама "Музыкальное сокровище Карабаха" посвящен известным деятелям искусства данного региона. Автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов. На первом этапе проекта Центр мугама на своих официальных страницах в социальных сетях размещает ценную информацию о корифеях искусства, белоснежные бюсты которых украшают фойе Центра.

Очередная презентация проекта посвящена выдающемуся исполнителю на таре Садыхджану (1846-1902).

Садыхджан (прим. - настоящее имя Садых Мирза Асад оглы) - выдающийся азербайджанский музыкант, исполнитель на таре, композитор, вошедший в историю как создатель азербайджанского (также называемого обновлённым) тара. Он прославился на Кавказе и в Иране как виртуозный тарист. Усовершенствовав тар, Садыхджан расширил возможности виртуозной игры на этом инструменте. Он увеличил число струн с пяти до 11, провёл дополнительные изменения в корпусе инструмента. Музыкант также впервые применил ныне широко распространённую практику игры на таре, прижатом к груди (прим. - до Садыхджана инструмент размещали на коленях).

Садых Мирза Асад оглы родился в 1846 году в городе Шуша. С детства, как и все шушинцы, он проявлял большой интерес к искусству, в частности к мугамам. Прекрасно пел народные песни. Кроме участия в торжествах и музыкальных собраниях, Садых давал концерты в перерывах спектаклей в Баку, Шуше и Тифлисе. Большую часть своей жизни Садых Мирза провел в разъездах, участвуя в торжествах на Кавказе, в Иране, Средней Азии и Турции.

Также он был прекрасным композитором. К мугамам "Орта Сегях" и "Баяты Шираз" Садых Мирза написал инструментальные дополнения (рянг).

Садыхджан – выдающийся музыкант, сыгравший незаменимую роль в развитии азербайджанской национальной музыки. Имя Садыхджана, которого называли "отцом азербайджанского тара", золотыми буквами вписано в музыкальную историю Азербайджана.

Напомним, что 22 ноября 2016 года в Международном центре мугама состоялся юбилейный вечер, посвящённый 170-летию со дня рождения Садыхджана.

(Автор: Джани Бабаева)