В Оренбурге открылся фестиваль Мстислава Ростроповича

БАКУ /Trend Life/ - Восьмой международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в среду, 2 декабря, в Оренбурге концертом Опера-гала, сообщает Trend Life.

На концерте Опера-гала прозвучали арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году. География фестиваля объединяет города, которые сыграли особую роль в судьбе Мстислава Ростроповича - Москву, Баку и Оренбург.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он лауреат музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижёрской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора ордена Почётного легиона (Франция, 1981, 1987), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи. В 1997 награждён Большим Русским Призом "Слава/Gloria".

Мстислав Ростропович был награждён орденами "Гейдара Алиева" (Азербайджан, 2007), "Независимость" (Азербайджан, 2002), "Слава" (Азербайджан, 1998), "Леопольда I" (Бельгия, 1989), "Франсиско Миранды" (Венесуэла, 1979), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Германия, 2001), "Данеброг" (Дания, 1983), "Изабеллы Католической "(Испания, 1985), "Ливанского кедра" (Ливан, 1997), "Свободы" (Аргентина, 1994), за гражданские и военные заслуги "Адольфа де Нассау" (Люксембург, 1991), "За заслуги в области культуры" (Монако, 1999), "Льва Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор, 1993), "Голландского льва" (Нидерланды, 1989) и другими.

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

(Автор: Джани Бабаева)