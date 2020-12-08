Созданы произведения в честь победы Азербайджана и в память о шехидах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские скульпторы и художники создают произведения, посвященные победе Азербайджана над оккупационным режимом Армении и в память о шехидах Карабахской Отечественной войны, сообщает Trend Life.

Член союза художников Азербайджана Эльдар Гаджиев создал ковер "Победа", в котором запечатлен Карабахский скакун, с наброшенным на спину ковром "Хан Карабах". Конь бьет копытом по голове врага в образе змеи. олицетворяя победы.

Молодой художник Фазаил Закария создал две картины, посвященные шехидам и их семьям.

Молодой скульптор Жаля Алиева изготовила бюст шехида Худаяра Юсифзаде, который также оставил неизгладимый след в сердцах народа своей песней "Добрая Родина".

Молодой скульптор Тебриз Солтанлы создал бюст пилота ВВС Азербайджана, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

(Автор: Вугар Иманов)