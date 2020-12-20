Народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая признались в любви к родному театру (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна отмечает 100-летний юбилей. И это самое подходящее время еще раз признаться в любви к этому храму искусства. Ведущие актеры Бакинской русдрамы, народные артисты Азербайджана, супружеская чета - Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая рассказали Trend Life о безмерной любви к родному театру, который они называют своим домом.

Народная артистка Евгения Невмержицкая отмечает, что в один из самых сложных периодов ее жизни опору она нашла именно в театре.

"Благодарна Богу и театру за то, что просто живу. В моей жизни был очень сложный период – я заболела, выжила только благодаря театру. Я перенесла тяжелейшую операцию, но театр меня спас. Вообще сцена лечит, это самый лучший доктор, она дарит нам и здоровье, и молодость, и желание жизнь... И так жаль, что сейчас из-за пандемии мы лишены возможности выступать, радовать публику. Когда актер на сцене, он многое отдает в зал, зрителям, но и получает обратно огромную энергию и любовь. Считаю, что лучше бакинского зрителя нет никого на свете, сколько мы ни гастролировали, где только ни выступали, но так, как чувствуем себя на родной сцене, с родной публикой - нигде себя так не ощущаем.

Вообще артист – профессия странная, в любой другой, когда есть возможность не работать, человек рад и счастлив, а вот когда у актеров нет работы – они увядают, не могут жить без сцены, задыхаются… Театр для нас - воздух", - сказала Невмержицкая.

Народный артист Сафа Мирзагасанов пришел в Бакинскую русдраму еще студентом, и этот театр стал для него неотъемлемой, главной частью жизни, судьбы, души...

"Свой театр никогда бы не променял ни на какой другой – здесь мой дом. В трудовой книжке у меня всего лишь одна запись… Еще будучи студентом третьего курса я переступил порог этого храма искусства и остался здесь навсегда. Кстати, случилось это в 1979 году, и тоже в декабре месяце.

Счастлив, что театр есть в моей судьбе, что я стал свидетелем присвоения ему статуса академического, отмечаю 100-летие театра. К огромному сожалению, в виду пандемии, впервые в жизни я почти год не выхожу на театральную сцену. Но уверен, что все пройдет, пандемия закончится, и мы обязательно встретимся с нашим любимым зрителем, с коллегами - шумно, ярко, празднично отметим вековой юбилей нашего родного театра", - подчеркнул Мирзагасанов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)