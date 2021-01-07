Золотые пески Абшерона…Селение Маштаги...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская картинная галерея представила на своей официальной странице Facebook серию работ народного художника Асафа Джафарова, сообщает Trend Life.

Асаф Джафаров родился 28 июля 1927 года в Баку. В 1945-1950 годах учился в Художественном училище имени Азима Азимзаде, в 1951 году поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. В 1957 году был направлен на стажировку в Индию и Пакистан. Эта поездка оставила заметный след в его работах.

Видное место среди произведений мастера занимают портретные работы, среди них – композитора Арифа Меликова, художника Саттара Бахлулзаде, драматурга, поэта Джафара Джаббарлы, певца Рашида Бейбутова и многих других.

Джафаровым написана серия апшеронских пейзажей – "Абшерон", "Каменные заборы", "Селение Маштаги", "Золотые пески Абшерона", "Жаркий день", "Зима в Баку", "Инжирный куст", "Весна", "Вечерний мотив" и другие. В своем творчестве Джафаров обращался и к историческому жанру. Так, очень хорошо известны его работы "Насими в Меджлисе вольнодумцев" и "Пробуждение".

Художник много путешествовал, посетил, в частности, большинство европейских стран. Он был участником многочисленных выставок по всему миру. Работы мастера кисти хранятся в Третьяковской галерее и Музее восточных искусств в России, Стамбульской национальной галерее. Асаф Джафаров скончался в 2000 году.

(Автор: Джани Бабаева)