Дебют в Санкт-Петербурге, или "Дон Жуан" в исполнении азербайджанского вокалиста (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На Исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся дебют азербайджанского оперного исполнителя, лауреата международных конкурсов, солиста Академии Ла Скала Магеррама Гусейнова, сообщает Trend Life.

Приглашенный солист Мариинского театра Магеррам Гусейнов дебютировал в роли Мазетто в опере Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан".

"Сегодня состоялся мой дебют на Исторической сцене Мариинского театра. Спасибо моим восхитительным коллегам за их мастерство и поддержку. Огромная благодарность маэстро Валерию Гергиеву за возможность выступать на этой Великой сцене!", - отметил после спектакля Магеррам Гусейнов.

Магеррам Гусейнов (бас-баритон) - лауреат Международного юношеского фестиваля-конкурса "Созвездие моря – солнце, молодость, красота" (Одесса, 2008; I премия), Международного конкурса вокалистов им. Муслима Магомаева (Красногорск, Московская область, 2016; II премия).

Магеррам Гусейнов родился в 1995 году в Баку. Окончил музыкальную школу им. Л. и М. Ростроповичей в Баку (класс Светланы Мирзоевой). В 2009–2013 годах участвовал в Международном фестивале Мстислава Ростроповича, Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли, Габалинском международном музыкальном фестивале (Азербайджан). В 2011 году имя Магеррама Гусейнова было занесено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана".

С 2013 года он продолжил учебу в Оперной академии Озимо (Италия). Дебютировал в театре Ла Нуова Фениче (Озимо) – в роли Моралеса ("Кармен"). В 2017–2019 годах стажировался в Академии театра Ла Скала.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)