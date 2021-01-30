В США пройдет конкурс в честь азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева

БАКУ /Trend Life/ - Организаторы VI Международного музыкального конкурса "Florida Keys", проводимого в честь видного азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева в США, объявили о приеме заявок на участие, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Конкурс пройдет в онлайн-формате, заявки принимаются до 12 июня 2021 года. По условиям проекта, музыканты в возрасте 5-35 лет должны представить организаторам видеозапись своего исполнения. Конкурс проводится по категориям: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Вокал".

Цель проекта – выявление молодых талантов, поддержка в раскрытии их музыкальной индивидуальности, пропаганда их творчества, а также пропаганда богатой музыкальной культуры Азербайджана.

Организатором конкурса является дочь выдающихся деятелей культуры Азербайджана, народных артистов – композитора Джовдета Гаджиева и прославленной танцовщицы и хореографа Амины Дильбази, председатель комитета по образованию и культуре при Азербайджано-американской культурной ассоциации во Флориде (США) Пярвин Мурадова.

(Автор: Джани Бабаева)