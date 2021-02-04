"Приз читательских симпатий" для Рагима Джафарова – престижная литературная премия и пленный контр-адмирал

БАКУ /Trend Life/ - Роман российского писателя азербайджанского происхождения Рагима Джафарова "Сато" стал лауреатом литературной премии "НОС" в номинации "Приз читательских симпатий", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Ежегодная литературная премия "НОС" (Новая словесность) основана для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке.

Уникальность премии "НОС" в абсолютной публичности: шорт-лист и победитель определяются в ходе серии открытых дебатов с участием членов жюри, экспертной группы, критиков и публики.

Победитель в номинации "Приз читательских симпатий" определился голосованием в интернете.

Роман "Сато" относится к жанру социально-психологической фантастики, возрастные ограничения 18+. Сюжет произведения: к психологу приводят ребенка, который считает себя пленным контр-адмиралом. Что это - диссоциативное расстройство личности, шизофрения или правда?

(Автор: Джани Бабаева)