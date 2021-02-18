Поэт и драматург Нариман Гасанзаде отмечает юбилей: "Я счастливый человек!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный поэт и драматург, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Истиглал", лауреат премии Гейдара Алиева народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде отмечает 90-летний юбилей, сообщает Trend Life.

"Я оглядываюсь на свои годы, и думаю, что прожил их не зря. Я счастливый человек, потому что мои произведения читают многие. Для меня это доверительный разговор с читателем о себе, о близких, о вечном, о смысле жизни, долге, понятиях добра и зла", - говорит юбиляр.

Нариман Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в посёлке Пойлу Газахского района Азербайджана. Выпускник филологического факультета Гянджинского государственного педагогического университета и Литературного института имени А. М. Горького в Москве. Является автором многих поэтических сборников, среди которых "Друзья меня ждут", "Изумрудная птица", "Ты простила", "Не переживай" и др. Перу поэта и драматурга принадлежат такие произведения, как поэма "Нариман" (о писателе и государственном деятеле Наримане Нариманове), "Нуру Паша" (посвящена турецкому военачальнику, командующему Кавказской исламской армией, участвовавшей в освобождении в 1918 году Азербайджана от террора большевистских и дашнакских банд), драма "Атабеки" (об Азербайджане в XII веке), пьеса "Пусть знает весь Восток", повесть "Хлеб тётушки Набат" и т.д.

Произведения Наримана Гасанзаде переведены на многие языки народов мира. Сам Гасанзаде перевёл на азербайджанский язык произведения Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Николая Некрасова, Ивана Франко, Леси Украинки и др. Также он вёл исследования в области азербайджано-украинских отношений. Отмечен высокими наградами Украины, Беларуси и Турции.

Член Союза писателей Азербайджана, академик Международной академии наук, заведующий кафедрой по гуманитарным предметам, доцент, член научного совета Национальной авиационной академии, был директором отделения Азербайджана в Литературном фонде СССР, главным редактором Азербайджанского телевидения и радио, газет "Литература и искусство", "Азербайджан", "Азербайджанская молодежь", первым заместителем министра печати и информации (1991-2001). В свет вышло более 30 книг Гасанзаде, по мотивам его пьес в ведущих театрах страны ставятся спектакли, а также сняты фильмы.

(Автор: Вугар Иманов)