Vətən yaxşıdır… – в школе, где учился Худаяр Юсифзаде установлен бюст шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Детской школе искусств №1 города Барда состоялось открытие бюста шехида Худаяра Юсифзаде, сообщает Trend Life. Автором бюста является азербайджанский скульптор Теймур Гарибов.

По словам скульптора, Великая Победа в Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана.

"Светлая память о шехидах – доблестных сынах Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, всегда будет жить в наших сердцах. С первых дней Второй Карабахской войны я пристально следил за событиями на фронте, слушал все сводки. В социальной сети смотрел видеокадры о наших военнослужащих, шехидах… Когда увидел видео, где Худаяр Юсифзаде исполняет композицию "Vətən yaxşıdır" ("Родина лучше всего"), был глубоко тронут, наверное, как и все, кто посмотрел этот ролик. Именно в исполнении Худаяра "Vətən yaxşıdır" звучит по-особенному, так душевно, словно исходит от сердца…", - рассказал он.

Теймур Гарибов отметил, что исполнение Худаяра Юсифзаде растрогало его до глубины души, и как скульптор и гражданин, он решил внести свою лепту в увековечивание светлой памяти шехида.

"Многие граждане поддерживали, помогали родным и близким шехидов. Я как скульптор тоже решил внести лепту в общее дело. Понимаю, что утрату не восполнишь, но это был мой долг. Работа над бюстом заняла около полутора месяцев. Для меня создавать бюст Худаяра Юсифзаде было очень ответственно", - сказал скульптор.

Гарибов подчеркивает, что изначально его намерение было передать бюст семье Худаяра Юсифзаде, и родные шехида сами должны были решить, где его установить.

"Решение установить бюст в Детской школе искусств, считаю верным, ведь Худаяр учился там. Здесь также учились его отец и дедушка, которые были музыкантами.

Создать бюст - мой душевный порыв. Рад, что смог реализовать эту работу, сделал что-то для семьи Худаяра и Родины", - добавил скульптор.

Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он лишился отца – одного из известных в городе исполнителей на гармони. Окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Худаяр Юсифзаде принимал участие в боях на Кельбаджарском направлении за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.

Посмертно удостоен ордена "Флаг Азербайджана", медалей "За Отчизну" и "За освобождение Зангилана".

Напомним, что в соцсетях стало очень популярным видео, на котором он вместе с боевыми товарищами исполняет песню "Vətən yaxşıdır" на слова Алиаги Вахида.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)