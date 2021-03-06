Азербайджанский и российский музеи обсудили совместное сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоялась онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Государственным Лермонтовским музеем-заповедником "Тарханы" (Россия, Пензенская область) на тему "Стихи Михаила Лермонтова в переводе Абдуллы Шаига. Кавказ в творчестве Михаила Лермонтова", сообщили Trend Life пресс-службе РИКЦ.

В телемосте приняли участие сотрудники и руководство Музея-квартиры Абдуллы Шаига и Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы". Представители учреждений обсудили различные вопросы в рамках перспективного сотрудничества.

От имени представительства Россотрудничества в Азербайджане главный специалист-эксперт Елена Шишкалова вручила благодарственное письмо директору Музея-квартиры Абдуллы Шаига Улькер Талыбзаде за активное сотрудничество, способствующее развитию российско-азербайджанских отношений в сфере культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)