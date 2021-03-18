Народный художник Ариф Гусейнов расскажет все об узорах Новруза (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку 19 марта состоится лекция народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова о выставке «Узоры Новруза», сообщили Trend Life в музее.
Из презентации, подготовленной художником, слушатели узнают о картинах мастера, посвященных празднику Новруз, в которых отражены ковровые мотивы, национальные костюмы и изящные орнаменты.
Напомним, что в музее проходит выставка работ Арифа Гусейнова, где представлены занимательные по сюжету поэтические картины художника, отражающие обычаи и традиции Новруза.
Отметим, что с учетом действующих правил карантина к участию в выставке допускаются группы в составе не более 10 человек.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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