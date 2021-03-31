Джаббар Гаръягдыоглу - пророк музыки Востока из города Шуша. Друг Федора Шаляпина, восхищение Сергея Есенина...(ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 160 лет со дня рождения великого азербайджанского исполнителя мугама и народных песен, народного артиста Азербайджана Джаббара Гаръягдыоглу. Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве ханенде, имя которого вписано золотыми буквами в историю национальной культуры.

Джаббар Гаръягдыоглу родился 31 марта в городе Шуша, в квартале "Сейидли". Получил широкую известность и как ханенде, и как композитор, исполнявший как народные, так и собственного сочинения песни, был автором новых текстов - теснифов. Джаббар Гаръягдыоглу был известен далеко за пределами Кавказа. Искусством певца восхищались великие личности - композиторы Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль, русский композитор Рейнгольд Глиэр, певец Фёдор Шаляпин и писатель Сергей Есенин.

Почему Гаръягды? Все начиналось со свадеб

Его отец Мешади Исмаил был слишком молчалив и замкнут, поэтому в народе его называли Гаръягды (пошёл снег). "Ай, Исмаил, что опять приключилось? Снег, что ли, идет, что ты такой насупленный?" – говорили ему окружающие. Джаббар ещё в ранней юности взял себе этот псевдоним.

Мешади Исмаил хотел научить Джаббара своему ремеслу красильщика, так как был расцвет торговли и ремесел в Шуше, но мальчика тянуло именно к певческому искусству. Мешади Исмаил был очень верующим человеком, вместе с сыновьями Мешади Мухаммедом и Гафаром принимал участие в религиозных обрядах, которые прекрасно исполняли мярсия (религиозное песнопение) в месяц Мухаррам и композиции мугама.

Джаббар мечтал петь как братья, которые получали музыкальное образование в школе знатока классической восточной музыки Харрата Гули, и поэтому стал посещать занятия.

Большую роль в формировании эстетического вкуса Джаббара сыграл его старший брат Мешади Мухаммед, благодаря которому полюбил азербайджанскую поэзию и мугам. Мешади Мухаммеда часто приглашали на свадьбы и вечера, куда Джаббара он брал с собой. Джаббар слушал таких прославленных мастеров того времени как Гаджи Гуси, Мешади Иси, Дели Исмаил и др., постигая их мастерство.

В десять лет Джаббар поступает в городскую школу города Шуша. Учитель мальчика, музыковед Мирзали был восхищен талантом мальчика, которого обучал до 15 лет.

Однажды в городском квартале "Гурдлар" играли свадьбу, в которой принимали участие такие мастера мугама как Гаджи Гуси, Мешади Иси и Садыхджан. В те годы свадьбы были настоящей концертной площадкой, где исполнители и музыканты показывали свое мастерство. Мирзали попросил у тамады - поэта Новраса Алескера разрешения спеть юному Джаббару, который исполнив "Кюрд-Шахназ", вызвал овации гостей и мастеров мугама. Гаджи Гуси, поцеловав юношу в лоб, сказал, обращаясь к участникам торжества: "В будущем наше место займет он". Предсказание Гаджи Гуси сбылось. Гаръягдыоглу оглы вошел в историю азербайджанской и всей восточной музыки как великий певец с феноменальным голосом в две с половиной октавы, как новатор, много сделавший для развития искусства мугама, как автор стихов и песен и как прекрасный педагог.

Так началось восхождение юного таланта, его стали приглашать на свадьбы, литературные вечера и различные мероприятия. Но надо было продолжать образование и после окончания городской школы Джаббар берет уроки вокала у известного в Шуше ханенде Юсифа Шахсенемоглы. Впоследствии Джаббар несколько раз признавался, что искусству пения с переливами в голосе он научился у ханенде Абдул-Баги, известного как Бюльбюльджан.

Первый ханенде, исполнивший мугам на театральной и концертной сцене.

Тарист Садыхджан приглашает его в свой ансамбль. Впервые Джаббар Гаръягдыоглу выступает на благотворительном концерте в Шушинском театре, исполнив мугам "Хейраты". Это стало первым выступлением ханенде на сцене. До 20 лет Джаббар Гаръягдыоглу был известен только в родной Шуше, но вскоре его узнают далеко за пределами родного города. Джаббара приглашают в Баку, Гянджу, Шемаху, Агдаш. Однажды ночью в Агдаше на меджлисе в караван-сарае Гарабека Садыхджан начал играть "Карабах шикястяси", а Джаббар стал подпевать ему. Проснувшиеся горожане собрались у караван-сарая послушать исполнение шушинских музыкантов. Градоначальник при помощи царской полиции пытался разогнать людей, но они ушли только после того, как ханенде закончил пение.

В поставленной в Шуше в 1897 году писателем-драматургом Абдуррагимбеком Хагвердиевым мугамная музыкальная сцена "Меджнун на могиле Лейли" по поэме Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" роль Меджнуна исполнял Джаббар Гаръягдыоглу.

Историк и писатель Чингиз Каджар: "Представление произвело на зрителей и, что главное, и на музыкантов, огромное впечатление. Постановка этой музыкальной пьесы стала поворотным пунктом в музыкальной жизни Азербайджана и всего Кавказа. Далеко смотрящие музыканты поняли, что в азербайджанской музыке скрыты огромные потенциальные возможности. С этого дня начинается период экспериментов и поисков новых форм исполнения азербайджанской музыки. Начинается эпоха написания мугамных опер и музыкальных комедий. На спектакле присутствовал Узеир бек Гаджибеков, которому в то время было 13 лет. Ему суждено было стать во главе всех музыкальных новаций в Азербайджане".

В 1900 году в Шуше была поставлена музыкальная сценка по поэме Алишера Навои "Фархад и Ширин", где он также исполнил главную роль Фархада.

Со временем слава Джаббара Гаръягдыоглу распространилась до Грузии, Средней Азии, Ирана и Турции.

Бакинский период жизни

В сорок лет Гаръягдыоглу переселяется в Баку, где создает своё музыкальное трио, в которое в различные периоды входили таристы Мирза Фарадж Рза и Гурбан Пиримов, кяманчист Мешади Гулу и другие. Он был очень популярен, бывало, что в день приглашали на 3−4 свадьбы. Но у него было особая тяга к сцене, поэтому ради этого даже отказывался от свадеб, чтобы выступать в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева и других представлениях. Родная земля все же тянула, и каждое лето Джаббар возвращался в Шушу, где его приезды воспринимались народом так бурно, что превращались в народные праздники.

В 1902 году в Риге на фирме "Граммофон" на граммофонный вал было записано пение гениального Джаббара Гарягдыоглу. Через год вместе со знаменитой иранской певицей Гамар Мулюк записывается на французской фирме "Братья Пате". После этого было сделано огромное количество записей в Риге, Варшаве, Москве, Киеве, Санкт-Петербурге на фирмах "Граммофон" (Англия), "Братья Пате" (Франция), "Спорт-Рекорд" (Польша), "Экстрафон" (Киев), "Премьер-Рекорд" (Польша), "Монарх-Рекорд", "Концерт-Рекорд" и "Граммофон-Рекорд" (Баку, Тифлис).

В 1907 - 1910 годах Узеир Гаджибейли, Мирза Алекпер Сабир, Гаджиага Аббасов и Джаббар Гаръягдыоглу в Балаханы создают театральный кружок при рабочем клубе. Члены кружка Мирза Мухтар, Джахангир Зейналов, Гусейн Араблинский, Абульфат Вели и Мирзаага Алиев часто показывали спектакли, где в антрактах обязательно выступал Гаръягдыоглу со своим трио. В эти же годы, в 1906-1912 годах, Джаббар Гаръягдыоглу совершает гастроли с программой "Восточный концерт" в Киев, Москву, Варшаву. Коронными композициями ханенде в те годы были "Кюрд-Шахназ" и "Махур". Кстати, после концерта в Москве собранные деньги были вручены слушателю частных курсов при Московском филармоническом обществе, молодому композитору Узеиру Гаджибейли.

Он также прекрасно пел мугамы на фарси с четкой дикцией. На одной из роскошных бакинских свадеб, на которой присутствовали иранские купцы, Джаббар спел десгях "Махур-Хинди". Гости из Ирана были изумлены совершенным знанием и владением Джаббаром персидским языком.

Летом 1911 года Джаббар дает концерт в пользу старого ханенде Джумшуда. После появления афиш билеты были распроданы всего за час. Но желающих попасть на концерт было больше. Из-за отсутствия мест и билетов пришлось дать второй концерт. Но поскольку желающих попасть и на второй концерт было много, Джаббар решил выступить с концертом у источника "Хуррам".

В 1916 году на средства нефтяной компании братьев Пирон по роману Ибрагимбека Мусабекова "В царстве нефти и миллионов" был снят одноимённый фильм. Главную роль исполнял Гусейн Араблинский. Директор картины для исполнения песен в фильме пригласил Джаббара Гаръягдыоглу.

Любовь к поэзии, друг Федора Шаляпина и встреча с Есениным

Помимо вокальной деятельности, Гаръягдыоглу также был поэтом и композитором. Ещё с юных лет он писал гошма и газели, записывал новые тексты к теснифам, сочинял немало песен на собственные слова. Из его песен широкую популярность в народе получили "Истяканын дешилсин", "Кяш ки байрам олмаяйды", "Уджа баш дагында", "Галалыям, галалы" и "Ириванда хал галмады" и многие другие.

Особенно ценными образцами были его интерпретации зерби-мугамов "Эйраты", "Мансурийя", мугамов "Махур", "Шахназ". Он по-своему трактовал мугамы "Раст", "Чахаргях", "Сегях" и "Махур" в расширенном варианте. Некоторые песни были сочинены и на современные темы, он в совершенстве знал классическую поэзию. К празднованию тысячелетнего юбилея поэта Фирдоуси певец сочинил шесть вокальных композиций.

Он исполнял теснифы и газели на слова таких поэтов как Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Физули, Насими, Вагифа, Гасым бек Закира, Сеид Азим Ширвани, Хуршидбану Натаван и др.

Великий русский певец Федор Шаляпин был близким другом Джаббара Гаръягдыоглу, во время гастролей в Баку гостил у него. Голос азербайджанского ханенде очень нравился русскому певцу. В апреле 1925 года в Баку Сергей Есенин читал стихи из цикла "Персидские мотивы". Литературный критик Александр Воронский так описывает встречу Есенина на этом вечере с Джаббарром Гаръягдыоглу: "В Баку, за несколько месяцев до своей смерти, на дружеской вечеринке Есенин читал персидские стихи. Среди других их слушал тюркский собиратель и исполнитель народных песен старик Джаббар. У него было иссеченное морщинами-шрамами лицо, он пел таким высоким голосом, что прижимал к щеке ладонь левой руки, а песни его были древни, как горы Кавказа, фатальны и безотрадны своей восточной тоской и печалью. Он спокойно и бесстрастно смотрел на поэта и только шевелил в ритм стиха сухими губами".

Сергей Есенин не раз посещал приемы, где выступал Джаббар Гаръягдыоглу. Поэт-лирик не уставал слушать азербайджанского певца. Сергей Есенин, услышав пение Гаръягдыоглу, назвал его "пророком музыки Востока". Позже он писал в Москву: "И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шуши…"

У истоков создания национальной консерватории и первое место в 74-года

Начиная с 1920-х годов, принимает активное участие в общественной жизни республики. Певец стоял у истоков создания Азербайджанской государственной консерватории и сыграл важную роль в воспитании плеяды талантливых музыкантов.

Джаббар Гаръягдыоглу был сторонником переложения мугамов на ноты и в этой работе оказал помощь композитору Фикрету Амирову. А в 1934 году при его содействии Научно-исследовательский кабинет азербайджанской музыки, возглавляемый Бюльбюлем, записал около 300 народных песен и теснифов. Ханенде пел эти песни, а Бюльбюль записывал их на фоновалик. Саидом Рустамовым на ноты были переложены и изданы отдельной книгой на азербайджанском и русском языках более 50 песен. Выступая на Всесоюзной конференции вокалистов, проведенной в Баку в 1941 году, Бюльбюль сказал: "Говоря об искусстве ханенде в Азербайджане, прежде всего следует говорить о Джаббаре Гарягдыоглу. Джаббар весь - история. Его жизнь - это история азербайджанской музыки...", и впоследствии написал: "Джаббар Гаръягдыоглу не знает себе равных. Диапазон его голоса - две с половиной октавы. Голос Джаббара сильнее, чем у Карузо. Он может петь мугам в течение 2-3 часов. Он впервые создал азербайджанский стиль исполнения песен".

Певец долгое время был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. За более чем полувековой творческий путь ханенде собрал более 500 народных песен и музыкальных фрагментов. Композиторами Узеиром Гаджибейли и Муслимом Магомаевым (дед легендарного Муслима Магомаева) положены на ноты 30 с лишним его песен. Ниязи записал на ноты мугам "Раст" с его исполнения и использовал этот материал в симфоническом мугаме "Раст".

Певец также оказал большую помощь Рейнгольду Глиэру в изучении азербайджанской народной музыки в процессе работы над оперой "Шахсенем". Глиэр писал: "Почти все использованные мною в опере напевы являются старинными песнями и сообщены мне известным певцом Джаббаром Гаръягдыоглу".

Большой популярностью пользовалась в 30 - 40-е годы XX века его песня "Баку". В возрасте 72 лет исполнил одну из самых сложных частей мугама "Уззал" в сопровождении тариста Гурбана Пиримова.

Из воспоминаний ханенде Хана Шушинского: "Осенью 1933 года меня пригласили на концерт с участием Джаббара, Сеида Шушинского, Зюльфи Адыгезалова и других ханенде. После всех выступлений объявили последний номер: "Хейраты" играет оркестр народных инструментов, поют Джаббар Гаръягдыоглу и Хан Шушинский". Открылся занавес. Оркестр заиграл "Хейраты". Мощный голос Джаббара наполнил весь зал. Признаюсь, что, несмотря на то, что я пел уже 20 лет, я невольно растерялся. 72-летний Джаббар пел с необыкновенным вкусом и вдохновением, и это окрылило меня. Взяв себя в руки, я следовал за голосом учителя. Джаббар перешел к самой высокой части мугама – "Уззал". Я был в изумлении. В 72 года петь "Уззал"?! Это была невиданная отвага и мастерство в истории мугамата. Закончив пение мощными трелями, Джаббар передал мне черед. Затем Джаббар похлопал меня по плечу и сказал: "Молодец! Береги свой голос, ты станешь самым прекрасным ханенде будущего".

А в 74 года ханенде был удостоен первой премии Олимпиады искусства народов Закавказья в Тбилиси, где принимали участие 1900 человек, представляющих 17 национальностей. В 1939 году с его голоса композитором Гара Гараевым было записано три теснифа "Лейли", "Ширин" и "Сэрэндж тэснифи" на стихи Низами Гянджеви. Скончался 20 апреля 1944 года в Баку.

Писатель Фирудин Шушинский: "Джаббар Гаръягдыоглу глубоко знал и всем сердцем любил старинную азербайджанскую музыку, народные песни. Музыкальные жемчужины родного народа стали неотделимы от его жизни еще тогда, когда он был подростком. Всем духом и содержанием своего творчества Гарягдыоглу - подлинно народный певец. Его можно поставить в один ряд с такими великими певцами мира, как Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Абульгасан- хан Икбаль, Нурри. Тенор Джаббар Гаръягдыоглу обладал широким диапазоном и высокой тесситурой. Он умел придавать своему голосу динамические краски, брал самые высокие ноты… Джаббар Гаръягдыоглу - певец нежных чувств и радостей жизни. После Гаджи Гуси он открыл новую эпоху в истории азербайджанской музыки".

(Автор: Вугар Иманов)