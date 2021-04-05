Созданы личные архивные фонды азербайджанских кинорежиссеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана созданы личные архивные фонды народного артиста, кинорежиссера Ялчина Эфендиева (1937–2019 годы) и видного мастера, режиссера документальных фильмов Ниязи Бадалова (1909–1997 годы), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения. В фонды вошли редкие фотографии видных кинодеятелей, вещи, архивные документы и т.д.

Ялчин Эфендиев окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве (сейчас – Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). Он является постановщиком ряда документальных и художественных фильмов, снятых на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Одна из его успешных киноработ – фильм «Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var» (Как хорошо, что в мире есть Самед Вургун).

Ялчин Эфендиев в одно время возглавлял производственное объединение хроникально-документальных и научно-массовых фильмов киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Первые мультфильмы, снятые после восстановления на киностудии цеха мультипликационных фильмов, также связаны с именем Ялчина Эфендиева. Документальные картины Эфендиева занимают особое место в азербайджанском кинематографе, единственным полнометражным художественным фильмом режиссера является кинолента «Xatirələr sahili» (Берег воспоминаний).

Ниязи Бадалов окончил мастерскую известного российского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Снял около 40 документальных фильмов, а также сюжеты для киножурналов «Советский Азербайджан», «Молодое поколение», «Спорт», «Искусство» и других.

Большинство документальных фильмов Ниязи Бадалова посвящены героической истории Азербайджана, храбрости отважных сынов нашего народа во время Великой Отечественной войны, нашим национально-духовным ценностям, деятелям культуры и т.д. Ниязи Бадалов создал такие фильмы, как «Мои дети», «Мост через Каспий», «Азербайджанские ашуги», «Его звали Серафино» и другие, ставшие классикой азербайджанского документального кино.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)