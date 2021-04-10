Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО)

Культура 10 апреля 2021 15:22 (UTC+04:00)
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Зима, весна, лето, осень - четыре времени года, которые идут друг за другом со своей стихией, месяцами, символикой и энергетикой... И так без конца. Но для Ханым Исмаилгызы есть и пятое время года, у которого хоть и нет имени, но в нем воплощены музыка и поэзия. И именно под таким названием - "Adı olmayan fəsil" (Сезон без измени) Ханым Исмаилгызы выпустила свой очередной стихотворный сборник, приуроченный к ее юбилею, сообщает Trend Life.

Сегодня Ханым Исмаилгызы отмечает 65-летие и получает многочисленные поздравления. Поэтесса, композитор и публицист вовсе не скрывает свой возраст. Напротив, свои прожитые года считает даже преимуществом, так как это позволяет больше творить.

Ханым Имаилгызы родилась 10 апреля 1956 года в Баку. Любовь к поэзии передалась к ней не только от отца, писателя и поэта, члена Союза писателей Азербайджана и СССР Исмаила Гараева, но и всегда была внутренней потребностью, чтобы отражать свои внутренние чувства и высказывать мнение на окружающий мир. А первые стихотворения написала еще в 8 классе– одно было посвящено матери, другое - отцу.

"Это были даже не совсем стихи, а некое изложение моих чувств к родителям. Возможно, какая-то частица таланта перешла мне по наследству от папы, писателя Исмаила Гараева. Но и мама была очень творческим, музыкальным человеком, хотя никогда этим профессионально не занималась. У нее была тетрадка со словами народных и эстрадных песен, которые сейчас называют "ретро", и дома мы постоянно напевали песни известных исполнителей. Более того, в юношеские годы я довольно часто под популярные мелодии писала свои стихи и исполняла – дух творчества жил во мне постоянно".

Выпускница филологического факультета Азербайджанского государственного университета, член Союза журналистов и Союза писателей Азербайджана, лауреат национальных премий. Много лет работала редактором и переводчиком, возглавляла отделы, была заместителем председателя издательств "Gənclik", Азербайджанского государственного университета, Центра художественного перевода и литературных связей Азербайджана, замдиректора и директором литературного центра "Bayatı" при обществе "Bilik", возглавляла издательский отдел Центра перевода при Кабинете министров, а ныне является заведующим издательского отдела Государственного центра переводов. Она не только перевела множество произведений мировых классиков и современных авторов, но и ее произведения опубликованы на языках мира, вошли в антологию. Является автором около десяти книг, более трехсот музыкальных композиций и пятиста стихотворений, множества хитов национальной эстрады и классической музыки (посвященных Насими, Микаилу Мушфигу и т.д.), музыкальные альбомы выпущены за рубежом.

Интересно, что профессиональная музыкальная и поэтическая карьера Ханым Исмаилгызы связана с Эфиопией, когда, вернувшись с африканского континента, начала творить.

"В середине 80-х годов моего мужа направили на два года в Эфиопию, куда поехали всей семьей. Жили в местности 2700 метров над уровнем моря! Красота была невероятная – абсолютно необычная для нас природа, цвет неба и земли, самобытная культура и традиции местных жителей. Когда мой муж уходил на работу, я оставалась в совершенном одиночестве. И постепенно мне стали открываться все уголки моей души, которые до этого оставались неизвестными даже мне самой. Именно в Эфиопии я приобщилась к поэзии и музыке, вела дневник, где описывала события, свои ощущения, даже самые мелкие и незначительные. И когда мы вернулись в Баку, в 1986 году написала свое первое произведение "Sevgimizi qoruyaq". Но она прозвучала не сразу, только в 1993 году, когда ее исполнили Самед Самедов и Рухангиз Аллахвердиева. Так начался мой профессиональный путь в творчество".

Реализация творческих проектов с Мамедом Аразом, Поладом Бюльбюльоглу, Фаигом Суджаддиновым, Гаджибабой Багировым, Тамарой Велиевой, Рамизом Ровшаном, Вахидом Азизом, Нусретом Кесеменли, Рашадом Меджидом, Чингизом Алиоглу, Пашой Гальбинур, Эльдаром Мансуровым, Эмином Сабитоглу, Сиявушем Керими, Надиром Азимовым, Айгюн Самедзаде, Ильхамой Гулиевой, Флорой Керимовой, Агададашем Гурбановым, Наилей Мирмамедли, Эльчином Имановым, Марьям Алибейли, Новрузом Асланом, Вугаром Джамалзаде, Бриллиант Дадашовой, Мубаризом Тагиевым, Фаигом Агаевым, Назакет Теймуровой, Рухангиз Аллахвердиевой, Айгюн Кязымовой, Тунзалей Агаевой, Назпери Доосталиевой, Тейюбом Аслановым, Гюльянаг и Гюльяз Мамедовыми, Джаваном Зейналлы. Роей Айхан, Самедом Самедовым и многими другими значительно обогатили национальную культуру.

Следует отметить и высокие человеческие качества Ханым Исмаилгызы – уровень культуры, общения, стремления всегда прийти на помощь. К тому же, она очень сильная женщина. Трагически потеряв сына Фарида в 2014 году, не сломалась, и направила свою любовь не только к дочери Фидан, но и продолжила творческую деятельность.

"Всякое бывало в моей жизни, черные полосы сменялись белыми… Недоброжелатели говорили, что у меня нет высшего музыкального образования, что я самоучка, но препятствия только давали стимул к дальнейшему творчеству. Мои недоброжелатели, вероятно, думали, что я сломаюсь, упаду духом, но моя натура не такова, сила воли и характер двигали меня вперед. Эмоции, чувства, настроения – надо вовремя обуздать себя, иначе тебя, как лошадь, может понести и скинуть в пропасть, привести к смерти... К счастью, я научилась управлять своими чувствами".

Отстраниться от окружающего мира, многочисленных мероприятий и встреч, которые в некотором роде мешали творческому человеку заглянуть в свой внутренний мир, уединиться для размышлений, перенести свои чувства в произведения, строить планы и реализовать различные проекты - таков источник вдохновения этой личности.

"Состояние вдохновения не зависит от времени суток и года. Вдохновение зависит от того, насколько переполнена творческая "чаша" и как это воплотиться в произведении. А самым лучшим и мощным стимулом творчества является общение с природой и одиночество, когда остаюсь наедине со своими чувствами. И каждый миг жизни остается в твоей душе, и никогда не знаешь, во что это выльется…"

От имени АМИ Trend поздравляем Ханым Исмаилгызы с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)

Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Image
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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