Не гони коня среди тумана… Ярослав Трифонов представил проект в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов представил видеоролик, посвященный Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.
"Каждый человек должен проникнуться творчеством Низами Гянджеви, чтобы найти духовный ориентир так необходимый в наше непростое время. Ведь Низами Гянджеви был глашатаем высоких идеалов гуманизма, призывал людей к добру, состраданию, мечтал о царстве справедливости. Поэзия великого поэта и мыслителя, пройдя столетия, и сегодня актуальна, освещая своим светом нашу современность", - отметил Ярослав Трифонов, который также является режиссером работы. Видео, монтаж и музыка – Эмиль Гусейнов.
Низами Гянджеви: "Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана"
Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана,
Бытие вези в страну души, хоть на миг спасая от изъяна.
Этих черных воронов гони ты из сада сердца своего,
Гамаюна счастья призови, — жди его, тоскуя неустанно.
Роза, ты родною стала мне, скинь же покрывало, не стыдись.
Мудрости шербет себе налей, смело к цели двигайся желанной.
Там, где слуги духа пир вершат, не сиди с нахмуренным лицом,
Виночерпию подобен будь, в кубок лей вино струей багряной.
Ты мечтать о рае перестань и об аде думать, друг, не смей;
На голову ада наступи, зачеркни Эдем обетованный.
Если только ты своей рукой прикоснулся к миру духа, друг, —
То престол небесный сотряси и сорви его канаты, пьяный.
Без шагов на этот путь вступи, слово то скажи без языка,
Виждь, не глядя, начерти в душе лик грядущих дней благоуханный.
Низами, такая тайна здесь, что ее не сможешь ты открыть,
Знаков этих, нет, не разъясняй, бойся этой тайны несказанной.
(Автор: Вугар Иманов)