Как самая известная азербайджанская песня звучит в странах мира, или Послание от Чарли Чаплина : "Передайте мой привет ее автору" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения видного азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Гамбара Гусейнли, сообщает Trend Life.

Гамбар Гусейнли родился 16 февраля 1916 года в Гяндже. Потеряв родителей в раннем возрасте, он остался на попечении старшего брата. По воспоминаниям сестры композитора Разийи ханым, ярко просматривался талант Гамбара: он постоянно сам себе что-то напевал, самостоятельно изготовив тютек (свирель), подбирал на нем запомнившиеся мелодии. Очень любил азербайджанскую классическую поэзию, мугам и ашугское икусство, часто посещал концерты и творческие вечера мастеров культуры в Гяндже. Обладая прекрасной памятью, он часами наизусть декламировал полюбившиеся ему стихи. После обучения в музыкальной школе на таре, затем становится студентом Гянджинского педагогического техникума. Интересно, что когда в 1932 году из Москвы на гастроли приехал "Восточный симфонический оркестр" и за день до концерта неожиданно заболел исполнитель на таре, то Гамбару предложили заменить его. Молодой музыкант отлично справился со своей работой, тем самым заработав уважение и почёт.

В 19 лет поступает в Бакинский музыкальный техникум и по окончании переезжает в Шушу, где становится директором Музыкального техникума. В 1940 году возвращается в Баку, где становится дирижером и художественным руководителем женского ансамбля исполнителей на сазе Азербайджанской филармонии, созданного Узеиром Гаджибейли. С началом Великой Отечественной войны начинает вести активную концертную деятельность, вместе с певцами выступает в различных городах и районах республики, а в 1943 году - в Иране. Но в этом же году композитор из-за поддержки писателей Ахмеда Джавада и Гусейна Джавида становится жертвой сталинских репрессий, приговаривается к 4 годам тюрьмы. После освобождения в 1947-1951 годах он руководит Гянджинской государственной филармонией, пишет музыку к театральным постановкам. Гамбар Гусейнли прожил недолгую жизнь, скончался 1 августа 1961 года в возрасте 45 лет в Баку, похоронен в Гяндже. На доме, в котором композитор жил в Баку, установлена мемориальная доска. В честь него также назван Гянджинский музыкальный техникум, и одна из центральных улиц Гянджи, ему возвели статую.

Хотя на протяжении творческой жизни композитор написал около 100 романсов и песен на слова азербайджанских классиков и современных авторов, но эта композиция стала особенной. Речь идет о детской песни "Джуджалярим" (Cücələrim, "Цыплята", дословно "Мои цыплята"), написанной в 1949 году на слова Тофига Муталлибова.

"Если бы в течение всей своей жизни Гамбар Гусейнли написал только одну песню "Джуджалярим", этого было бы достаточно, чтобы называть его имя среди корифеев азербайджанской музыки", - сказал великий композитор Фикрет Амиров.

Первым исполнителем песни был Ариф Газиев в составе ансамбля бакинского Дворца пионеров, получившего название "Джуджалярим". Получила широкую известность за пределами республики после 1959 года, когда во время проведения декады Азербайджанского искусства в Москве, её с огромным успехом спела Сугра Багирзаде, также в составе ансамбля "Джуджалярим". Песня в её исполнении в сопровождении Государственного симфонического оркестра Азербайджана была включена на пластинку "Лучшие детские голоса мира", использовалась в 6-м выпуске мультфильма "Ну, погоди!" и т.д. "Джуджалярим" была переведена более чем на 100 языков мира, являясь самой известной детской песней и визитной карточкой Азербайджана. Однажды, во время встречи с группой азербайджанских деятелей кино, Чарли Чаплин, наиграв мелодию "Cücələrim", сказал: "Значит, Вы приехали с родины этой песни! Передайте мой привет ее автору - счастливому композитору!". Она и сегодня относится к числу самых любимых детских песен не только в Азербайджане, но и за его пределами. Исполняется в концертных программах в том числе классических и народных исполнителей, в телепрограммах и эстрадных шоу, и, конечно, любима миллионами детей.

И можно с полной уверенностью сказать, что еще ни одно поколение детей будут с удовольствием повторять: "Cib, cib, cib, Cücələrim!", и представляем несколько видеоматериалов с этой композицией.

(Автор: Вугар Иманов)