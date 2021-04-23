Изучаем музыкальную литературу разных стран – международный конкурс в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Средняя специальная музыкальная школа-студия при Бакинской музыкальной академии имени (БМА) Узеира Гаджибейли отметит 40-летний юбилей международным конкурсом "Изучаем музыкальную литературу разных стран", сообщили Trend Life в пресс-службе учебного заведения.

Конкурс пройдет с 15 по 30 июня. Выступления участников будут оцениваться по предоставленным ими видеозаписям. Автор проекта – директор школы-студии при БМА, заслуженный деятель искусств, доктор наук по искусствоведению, профессор Тарлан Сеидов. Главой оргкомитета и председателем жюри конкурса является ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли.

Участники конкурса должны будут представить определенные музыкальные произведения из пройденных тем музыкальной литературы. Им предстоит выступить с устным докладом и исполнением музыки на фортепиано (допускается любой музыкальный инструмент) или пением под свой аккомпанемент музыкальных отрывков.

"Методическая значимость этого конкурса, как и предыдущего, посвященного исполнению академической, джазовой и народной музыки, заключается, прежде всего, в интегрировании музыкальных предметов, в данном случае в нахождении и применении общих взаимосвязей между теоретическими и исполнительскими музыкальными предметами, такими как музыкальная литература, сольфеджио, азербайджанское народное творчество. Так, в школе-студии при БМА в процессе урока по музыкальной литературе, при разборе каких-либо произведений затрагиваются темы по предмету сольфеджио (интервалы, аккорды, секвенции, модуляции и т. п.) или же, наоборот, на уроках по изучению предмета сольфеджио и исполнительских дисциплин используются примеры из разных музыкальных произведений - как национальных, так и зарубежных. Конечно же, проведение такого рода занятий делает их еще более интересными и перспективными. Тем более что в нынешнее время заинтересовать учащегося, который получает большой наплыв различного рода информации, не очень легко", – говорится в сообщении.

Интегрированный урок, построенный на синтезе информации из различных учебных предметов, стимулирует аналитическую деятельность обучающихся, формирует умение переносить знания из одной отрасли в другую, что способствует развитию межпредметных связей и системного подхода к обучению. Благодаря всему вышеперечисленному в практике обучения достигается целостное формирование музыканта.

Внесение понятия "интегрированный урок" в методику преподавания музыкальных предметов в первую очередь является началом полноценного развития всей системы музыкального образования и служит всестороннему формированию дарования будущего музыканта.

"Проведение этого международного форума даст возможность поднять на новую ступень процесс сближения и взаимообогащения культурных традиций разных стран и понять, насколько хорошо учащиеся наших музыкальных школ и колледжей воспринимают современную отечественную и зарубежную музыкальную культуру. Средняя специальная музыкальная школа-студия при БМА имени Узеира Гаджибейли, затрагивая актуальные проблемы научно-методической работы, новые формы комплексного обучения, с большим энтузиазмом стремится к новым научным исканиям", - говорится в сообщении.

Подробно о конкурсе: http://musicacademy.edu.az.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 30 мая.

(Автор: Вугар Иманов)