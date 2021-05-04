Все о музеях, или «Что? Где? Когда?» для 20 азербайджанских команд

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в этом году отметит Международный день музеев, который приходится на 18 мая, серией мероприятий в онлайн-формате, сообщили Trend Life в музее.

Одним из таких мероприятий станет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на музейную тематику, намеченная на 18 мая в 19:00. С помощью программы Zoom в игре, которая пройдет на азербайджанском языке, примут участие 20 команд. Трансляция игры будет идти на официальной странице музея в социальной сети Facebook. Отметим, что вопросы, адресованные участникам, охватывают сферу искусства, включая мировые музеи, ковроткачество и Азербайджанский национальный музей ковра.

Музей приглашает всех желающих испытать свои интеллектуальные и творческие способности, присоединившись к игре. Количество команд-участниц ограничено, поэтому право участия получат первые 20 команд, прошедших регистрацию, остальные команды будут занесены в список ожидающих.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)