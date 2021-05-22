Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в престижном конкурсе Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Творческой академии заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой с успехом выступили в международном конкурсе International Online Vocal Competition "The Song", cообщили Trend Life в пресс-службе академии.

Воспитанники Айбениз Гашимовой принимали участие в номинации "вокалисты". Первые места завоевали – Эмин Насибли (3-5 лет), Тарана Мамедли (18-25 лет), Седат Азизоглу (от 25 лет), второе место - Ахмед Мамедов (12-14 лет).

Престижный международный дистанционный вокальный конкурс The Song для детей и взрослых. Организаторами конкурса являются Консерватория Россини (Италия) и Fiestalonia Milenio (Испания), а также Ассоциация помощи талантливым детям Open Italy.

Международные конкурсы проходящие под брендом Fiestalonia Milenio содействует сохранению и пропаганде национальных традиций, этнической культуры различных национальностей, укреплению межнациональных связей – эти культурные мероприятия направлены на пропаганду мира, дружбы, братских отношений и солидарности народов мира, посредством народного искусства танца, пения и музыки, посредством богатых традиций и почитаемых народных стандартов самовыражения и общения.

Консерватория Пезаро имени Джоаккино Россини (итал. Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» di Pesaro) — итальянская консерватория, расположенная в Пезаро, на родине великого композитора Джоакино Россини. Была создана в 1882 году в здании Дворца Оливьери и тогда назывался Музыкальный лицей. В 1939 году он приобрёл государственный статус и был преобразован в консерваторию. Формированию серьёзной репутации Лицея способствовала известность его первых руководителей - видных итальянских оперных композиторов Карло Педротти и Пьетро Масканьи.

Напомним, что ранее воспитанники Айбениз Гашимовй также успешно выступили в международном онлайн-конкурс для творческих людей со всего мира American Edition (https://www.trend.az/life/socium/3422514.html)

(Автор: Вугар Иманов)