БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет новую персональную выставку Рашада Алакбарова "Ты сам и есть!", которая пройдет в Центре Современного Искусства YARAT с 10 июня по 30 декабря, сообщает Trend Life.

"Ты сам и есть!" – это мультидисциплинарная персональная выставка художника Рашада Алакбарова, которая выходит за рамки экспериментальности. Наряду с новым опытом использования различных материалов в творчестве художника, выставка также представляет его практику новым и весьма неожиданным образом. В этом иммерсивном проекте демонстрируются новые скульптуры и инсталляции художника, созданные по заказу YARAT.

На самом деле выставка Алакбарова "Ты сам и есть!" – это молчаливый диалог со зрителями, который заставляет задуматься. Основным ключевым элементом состояния этого диалога является лабиринт. Как символ пути Человека к истине/самоосознанию он представляет собой идею движения, обновления и перерождения. Рассматривая "эффект Макгаффина", художник выступает в контексте лабиринта и подчеркивает важность процесса/пути, а не предмета/события. Инсталляции, выражающиеся языком аллегорий и метафор, погрузившись в самые глубинные слои человеческого существа, раскрывают неоднозначные мысли. Исходя из этого понятия, основным адресатом обращений и посылов Алакбарова, опирающихся на человечество и общество, созидание и существование, память и воспоминания, веру, политические структуры, культуру китча, является сам Человек.

Выставка больше отражает трансформацию и расширение идеи лабиринта, чем адаптацию этой темы. Используя различные "инструменты" в этом "путешествии", художник рассказывает о прошедших и происходящих процессах. Используя красную нить одного из главных образов мифа о Лабиринте, дочери критского царя Миноса, Ариадны, художник рисует направляющие сообщения вдоль всего лабиринта. Эти сообщения играют роль вспомогательного средства в понимании произведений, демонстрирующихся на выставке, и концепции всего проекта. Раскрывая европейские ценности через призму культуры и духовности, художник прочерчивает параллели с философской мыслью и мифологией Востока. В работах, где присутствуют автобиографические элементы, художник касается темы воспоминаний и памяти. К компонентам, которые являются составляющими этого лейтмотива, относятся фрагменты, начиная с детских игр и заканчивая бытом страны постсоветского периода. Эти фрагменты разбросаны по всему лабиринту как части незаконченного пазла. А фраза "Здесь был я" является как бы напоминанием о проекте Алакбарова на Венецианском Биеннале, а также отсылкой к субкультурам локального характера.

Куратор выставки – Фарах Алекберли.

Про художника

Рашад Алакбаров (род. 1979, Баку) - выпускник факультета декоративно-прикладного искусства Азербайджанской государственной академии художеств (2001). Творчество художника включает в себя живопись, скульптуру, сценографию, видео-арт, архитектурный дизайн, а также направление, которое он выбрал для себя в современном искусстве – инсталляции с применением теней. Через эти инсталляции он передаёт свои идеи/посылы по актуальным вопросам. Первая теневая инсталляция Р. Алакбарова была показана в 2000 году на выставке "Крылья времени".

Его персональные выставки были представлены в различных пространствах: "Волшебство света" (Dalian Times Square, Далянь, КНР, 2018); "Слова" (Музей современного искусства, Баку, 2014); "Другой город" (Галерея YAY, Баку, 2013). Рашад Алакбаров является участником множества местных и международных проектов: Beyond the Shadows (Тайнань, Тайвань, 2019); Фестиваль искусств MiSK (Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 2019, 2017); Фестиваль исламских искусств (Шаржа, ОАЭ, 2018, 2016, 2012); Cosmoscow Art Fair (Москва, Россия, 2014); Artbat Fest (Алматы, Казахстан, 2014); 12-й Фестиваль искусств "Авеста" (Стокгольм, Швеция, 2014); East Wing Biennialesi (Лондон, Великобритания, 2014). Также художник представлял Азербайджан на 52, 55 и 56 Венецианских биеннале. Работы Алакбарова находятся в частных коллекциях в Азербайджане, Турции, Италии и России.

О YARAT

YARAT – это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году и расположенная в Баку. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящен современному искусству, привержен созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и в соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр Современного Искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, Студию ARTIM Lab, обширные общественные и образовательные программы. Центр Современного Искусства YARAT расположен в переоборудованном военно-морском здании советской эпохи площадью 2000 м², открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением YARAT. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков представляет серию выставок с работами из собрания национальных музеев и галерей и организует общественно-просветительскую программу мероприятий. Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а профессиональный персонал музея при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM – центральное, доступное и динамичное пространство в Старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских профессионалов в сфере искусства (избранных по результатам предварительного просмотра) и художников мирового уровня с программы стажировки. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab – программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную программу стажировки. Направленный на развитие молодых азербайджанских голосов и новых художников мирового уровня акцент делается на новые, инновационные практики и художников, заинтересованных в регионе. В программе стажировки в студии YARAT ежегодно участвуют 6 художников мирового уровня и 4 местных художника.

Образование с момента создания центра всегда было в центре внимания деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные клубы и семейные уикенды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление обществ и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.

(Автор: Вугар Иманов)