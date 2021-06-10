В Баку представлена оригинальная экспозиция устойчивой моды - будущее текстиля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Швеции в Азербайджане в сотрудничестве с ОАО "Азерхалча" и Музеем каменной летописи представило оригинальную экспозицию "Устойчивая мода - будущее текстиля", посвященное Всемирному дню окружающей среды, сообщает Trend Life.

Устойчивая мода (англ. Sustainable fashion) - явление, связанное с изменением принципа потребления. Оно предполагает замедление темпов обращения стиля, переработку материалов, обращение к экологическому стандарту и этику потребления. Устойчивая мода подразумевает нарушение базового принципа системы, связанного с последовательным стремлением к новизне. Устойчивая мода связана с ограничением потребления и попыткой установления ответственного использования природных ресурсов.

Выставка подготовлена Шведским Институтом, совместно с исследователями и экспертами в области моды. В нем освещаются основные проблемы индустрии моды и демонстрируются шведские решения и инициативы для более устойчивого будущего. В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и дипломатических миссий. Куратор выставочного проекта - Кенуль Рафиева.

На открытии председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что в стране действует 21 мастерская ковров и более 1300 мастеров и художников по ковру, осуществляется активная деятельность по производству, сохранению и развитию древнего национального искусства ковроткачества.

Ковроткачество является одним из наиболее значимых и древних видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане входит в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камил отметил, что экспозиция приурочена к Дню Республики в Азербайджане – 28 мая и Национальному дню Швеции – 6 июня, и является очередным мостом культуры между странами.

Индустрия моды - одна из самых загрязняющих отраслей в мире. Мы повторно используем или перерабатываем только 20 процентов из 62 млн. тонн одежды, которую мы потребляем во всем мире ежегодно. Выставка освещает как производители, так и потребители, могут минимизировать нежелательные экологические последствия индустрии моды, максимизируя ремонт, переделку, повторное использование и переработку изделий одежды и их компонентов. Он также демонстрирует новые художественные и кураторские размышления, как о шведской, так и азербайджанской моде, об экологическом искусстве и текстильном производстве, а также о традиционных и экологически чистых женских ремеслах.

В рамках выставки ОАО "Азерхалча" в цифровом формате демонстрирует вновь созданные дизайнерские образцы азербайджанских ковров. Красочная цифровизация – личное художественное видение будущего этого натурально чистого текстиля азербайджанским художником Орханом Мамедовым создает совершенно другой дизайн, который сочетает в себе традиционное мастерство и художественные ноу-хау с современными цифровыми тенденциями.

"Я создал искусственный интеллект традиционного искусства в цифровой трансформации. Для этого было проанализировано 15 тысяч образцов старинных азербайджанских ковров из архивов Азербайджанского национального музея ковра и библиотеки известного ковроткача и художника Лятифа Керимова. В результате, были определены похожие элементы и точки соприкосновения, что позволило создать совершенно новые по дизайну модели ковровых композиций, которых нигде нет в мире", - сказал Trend Life Орхан Мамедов.

На выставке также представлены работы приглашенных художников Людмилы Христесевой (Швеция) и Гюнель Равиловой (Азербайджан). Посредством мультимедийного диалога художники предлагают два разных взгляда на моду, текстиль и экологию в двух разных обличьях и пытаются определить роль текстиля в формировании женской идентичности.

"Моя инсталляция, созданных на основе белых платьев Людмилы Христесевой, посвящена ожиданию женщин завершения пандемии, когда в этот период пришлось перенести тяжелые моменты, локдауны, жесткий карантин, заболевания и даже потери. Например, новый год мне пришлось встретить в полном одиночестве, когда была вынуждена уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, чтобы не пострадала моя семья. Было очень тоскливо и грустно, когда осталась дома одна, зажгла свечу и смотрела на это горящее пламя, думая, что вдруг кто-то все же придет… Это было мучительное ожидание. Все мы ждем скорейшего завершения пандемии", - сказала Trend Life Гюнель Равилова.

"Караванные пути" которые объединяли между собой весь Восток, передавали культуру одного уголка другому. Так как Азербайджан всегда славился богатством своих ковров, Наиля Дадашева не могла не затронуть эту тему в своих работах. Дизайнер в работах использовала куски Карабахского килима, а также орнаменты ковра как детали.

Выставка "Устойчивая мода: будущее текстиля" проходит в Музее каменной летописи с 11 июня по 9 июля. Вход бесплатный.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)