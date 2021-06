В азербайджанском селе пожилая мать ждет своего сына… - Этот фильм признан лучшим в Египте (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм режиссера Хилала Байдарова "Xurmalar yetişən vaxt" ("Когда созревает хурма", "When The Persimmons Grew") удостоен приза XXII Международного фестиваля документальных и короткометражных фильмов в Исмаилии (Египет) в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает Trend Life.

В фестивале приняли участие работы режиссеров из 44 стран, восемь из них признаны лучшими в различных номинациях.

Сюжет фильма. В азербайджанском селе пожилая мать ждет возвращения своего сына. Когда он приезжает, их разговоры складываются вокруг вечных вопросов и новостей издалека, тревожных и загадочных. Беспокойный мир остается за дверями дома. Мать и сын становятся ближе, тишина растворяется в их словах, жизнь струится в них. Сын уходит, в старом доме наступает зима. Прошлое и настоящее вновь сливаются в едином ритме.

Примечательно, что Хилал Байдаров является не только режиссером этого фильма совместного производства Азербайджана и Австрии (2019 год), но и автором сценария, оператором, продюсером и актером. Также в картине снялись Марьям Нагиева и Вюсал Байдаров. Ранее фильм "Когда созревает хурма" был признан лучшим на кинофестивалях в Боснии и Герцеговине и Швейцарии.

Хилал Байдаров – автор художественных и документальных фильмов ("Hills Without Names", "Birthday", "One Day in Selimpasha", "Mother and Son", "Between Dying", некоторые из которых были удостоены премий международных кинофестивалей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)