Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО)

Культура 28 июня 2021 19:06 (UTC+04:00)
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное созданию в Азербайджане кинокомиссии Filming Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Filming Azerbaijan создана в январе 2021 года министерством культуры Азербайджана с целью поддержки и поощрения кинопроизводства в стране. Ее миссия - повышение признания Азербайджана как нераскрытой и экономически целесообразной локации для киносъемок, а также эффективное использование потенциала азербайджанского аудиовизуального сектора.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о проводимых преобразованиях в системе кинопроизводства. Было подчеркнуто, что усилена материально-техническая база киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, закуплено новое современное оборудование и т.д.

Министр отметил, что задачи кинокомиссии - интеграция Азербайджана в мировую индустрию кино. Новая платформа позволит продемонстрировать зарубежным кинематографистам привлекательность Азербайджана для съемок, ведь известно, что в нашей стране потрясающая природа, разные климатические пояса, богатые культурные традиции, прекрасные исторические и архитектурные памятники.

Было подчеркнуто, что сотрудничество с иностранными кинокомпаниями привлечет капитал в республику и повысит ее туристический потенциал.

Отметив, что Азербайджан начал сотрудничество со всемирно известной платформой Netflix, Анар Керимов выразил уверенность в том, что в будущем будет налажено взаимодействие и с другими крупными мировыми киностудиями.

По словам директора кинокомиссии Илькина Махамедли, создание Filming Azerbaijan позволит зарубежным профессиональным сообществам открыть для себя Азербайджан как интересную локацию для съемок. Он подчеркнул, что задача кинокомиссии - раскрыть потенциал Азербайджана.

В своем выступлении заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан подчеркнул, что впервые посетил Азербайджан и восхищен красотой его столицы Баку.

Он также рассказал о визите в освобожденный от оккупации город Агдам, подчеркнув, что увидел там ужасающее зрелище – все здания в городе полностью разрушены.

Говоря о создании кинокомиссии, замминистра отметил, что данная платформа позволит превратить Азербайджан в одно из главных направлений для киносъемок.

Он также рассказал об опыте Турции в этой сфере, выразив уверенность в том, что Азербайджан сможет повторить ее успех.

Генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков отметил, что открытие кинокомиссии в Азербайджане – это знаковое событие для индустрии кино.

"Кинокомиссия – один из самых современных способов не только развития национального кинематографа, но и, что важно, интеграции в международный контекст", - сказал он.

Федор Щербаков добавил, что необходимо, чтобы Азербайджан превратился в доступную для всех кинематографистов локацию, где есть все необходимое для съемок.

Заведующий отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов подчеркнул роль кинокомиссии в ознакомлении с Азербайджаном как со страной с давними кинематографическими традициями.

"Мы также стремимся мотивировать международных кинематографистов приезжать в Азербайджан и совместно продюсировать проекты с нашими местными талантливыми кинематографистами", - добавил он.

Отметим, что на мероприятии присутствовали эксперты в области кино из Турции, России, Австрии, Сербии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) - Gallery Image
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) - Gallery Image
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) - Gallery Image
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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