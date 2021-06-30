О проведении Шекинского международного фестиваля "Шелковый путь" в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" в 2021 году организован не будет, сказала Trend Life художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов, народная артистка Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде.

Пандемия, охватившая весь мир, внесла коррективы в график проведения фестиваля. В связи с тем, что "Шелковый путь" – фольклорный фестиваль и в нем традиционно участвуют зарубежные музыкальные ансамбли в составе 15-20 человек, а также ввиду того, что авиасообщение с некоторыми странами не возобновилось, провести его будет затруднительно.

"Когда эпидемиологическая ситуация начала налаживаться, уже было поздно вести переговоры. Обычно мы заканчиваем один фестиваль и через два - три месяца начинаем подготовку к следующему. Организация фестиваля - очень сложный процесс", - подчеркнула Ализаде.

Напомним, что международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" по традиции проводится в конце июня – начале июля в городе Шеки.

Фестиваль проходит при организации Союза композиторов, министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти Шеки. В 2019 году фестиваль отметил 10-летний юбилей. По традиции концерты фестиваля проходят на фоне великолепных архитектурных памятников Шеки. В фестивале принимали участие как известные азербайджанские артисты, так и музыканты из разных стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)