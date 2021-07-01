В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО)

Культура 1 июля 2021 13:31 (UTC+04:00)
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре DOST №4 в Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с ограниченными физическими возможностями, прошедших трехмесячный курс в первой в Азербайджане инклюзивной художественной школе, сообщила Trend Life руководитель школы Кенуль Исмайлова.

В экспозиции под названием "Инклюзия –увидеть ценность каждого" представлено более 300 работ 26 студентов.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства занятости Муса Аббасбейли, представитель секретариата Первого вице-президента Азербайджана Фярган Аббасзаде и резидент-представитель Программы развития ООН Алессандро Фракассетти.

По словам Кенуль Исмайловой, задача инклюзии — сделать людей с особенностями развития полноправными членами общества, позволить им вести полноценную интересную жизнь. Один из вариантов этого - творческие проекты, которые помогают таким людям наладить контакт с внешним миром.

Сама Кенуль Исмайлова – талантливая художница, родилась с ДЦП, выпускница факультета искусствоведения Российской инновационной гуманитарной академии, член Международной ассоциации деятелей искусств UASB, Союза художников Азербайджана, организации "Активисты Международного союза художников", глава отдела общественных связей Общества женщин - инвалидов. Ее работы неоднократно экспонировались на выставках в Азербайджане, России, Турции, Грузии, Аргентине и других странах.

Инклюзивная школа искусств действует при Центре DOST №4 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при министерстве труда и социальной защиты населения в Бинагадинском районе Баку. Здесь созданы все условия для раскрытия творческого потенциала для людей с ограниченными физическими возможностями. Школа создана при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Народонаселения ООН.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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