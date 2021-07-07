Психиатрическая клиника и извечный вопрос "Что делать?" – история Марьям, которая ищет отца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершены съемки полнометражного художественного фильма "Məryəm'' ("Марьям"), сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Съемки проходили в Загатальском и Балакенском районах в течение двух месяцев.

Автор сценария и режиссер фильма – заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльчин Мусаоглу. Образ главной героини Марьям воплотила актриса Тахмина Рафаэлла, в роли ее отца – заслуженный артист Айшад Мамедов.

Продюсер киноленты – Фариз Ахмедов, оператор-постановщик – Орхан Аббасов, художник – Заур Абдуллаев.

Сюжет фильма - спустя много лет Марьям приехала в Азербайджан навестить отца, которого прежде считала умершим. Найдя отца в психиатрической клинике, расположенной в одном из отдаленных районов, она сталкивается с новой реальностью. Теперь возникает извечный вопрос "Что делать?"...

Отметим, что проект фильма "Марьям" киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и компании "Sinema Evi" стал одним из победителей Международной премии совместного производства TRT и одной из крупнейших платформ развития и производства кинопроектов Турции "12 Punto – 2021".

(Автор: Джани Бабаева )