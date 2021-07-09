Уборщица из Сумгайыта, или Урок веры в Победу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр при содействии министерства культуры Азербайджана представил видеоролик "Урок", посвященный Победе в Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Сюжет ролика: уборщица после уроков заходит в класс и видит на школьной доске названия городов Азербайджана, которые были ранее оккупированы армянскими агрессорами. Она мысленно возвращается на 27 лет назад и вспоминает свое детство, когда у нее не поднялась рука мелом написать на доске даты оккупации этих городов. Уже тогда она верила, что обязательно настанет время и наши родные земли будут освобождены. И женщина с гордостью пишет на доске "Карабах – это Азербайджан!".

Автор проекта – директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов. Автор сценария и режиссер-постановщик - Фуад Кязымов, оператор-постановщик - Аскер Хусуев. В ролях – Вяфа Гурбанова, Хабиль Ханларов и Мелек Дадашова.

(Автор: Вугар Иманов)