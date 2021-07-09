Фильм об азербайджанских архитекторах получил приз кинофестиваля в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм “Yaradanlar” (Созидатели) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получил специальный приз жюри итальянского фестиваля Vesuvius International Film Festival 2021, сообщил Trend Life режиссер-постановщик картины Шамиль Алиев.

Кинофестиваль прошел в городе побратиме Баку – Неаполе. Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией COVID-19.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова и Садыга Дадашева, о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

"В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе родственники Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось провести часть своей жизни в страхе и моральных страданиях. После того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, он стал защищать нашу интеллигенцию от репрессий, всегда с особой заботой и вниманием относился к деятелям культуры и искусства", – отметил Шамиль Алиев.

Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудии Salnamə в 2020 году. Автор сценария – Натиг Расулзаде, автор идеи – Эльбай Гасымзаде, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)