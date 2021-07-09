В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО)

Культура 9 июля 2021 23:49 (UTC+04:00)
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках выставочного проекта "Устойчивая мода – будущее текстиля", организованного посольством Швеции в Азербайджане в сотрудничестве с ОАО "Азерхалча" и Музеем каменной летописи, прошли интересные презентации, сообщает Trend Life.

Посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камил отметил, что выставка подготовлена Шведским Институтом совместно с исследователями и экспертами в области моды. В ней освещаются основные проблемы индустрии моды и демонстрируются шведские решения и инициативы для более устойчивого будущего. Устойчивая мода (sustainable fashion) — явление, которое изменяет представления производителей и потребителей о способах переработки сырья и отходов, об образе жизни и привычках. Сам термин sustainability можно перевести как экологическая стабильность, устойчивость. Это подразумевает ответственное использование природных ресурсов в долгосрочной перспективе и бережное отношение к природе и людям.

В рамках выставки ОАО "Азерхалча" в цифровом формате демонстрирует вновь созданные дизайнерские образцы азербайджанских ковров. Как известно, традиционное искусство тканья азербайджанских ковров входит в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Креативный директор ОАО "Азерхалча" Асмер Абдуллаева рассказала об экспериментальной коллекции ковров, которая будет представлена в самое ближайшее время. Новые проекты дадут возможность представить современный азербайджанский ковер на международном рынке в совершенно ином свете.

"Производители ковров разных стран тоже экспериментируют, создают интересный и современный продукт, но азербайджанский ковер уникален своими школами, композициями, символикой, идеей, философией. Работая над новой коллекцией, наша команда старается сохранить качество, композиции школ азербайджанских мастеров, в то же время мы стремимся сделать все, чтобы наш ковер зажил новой жизнью. Кроме того, при большой поддержке государства много времени уделяем презентабельности бренда, его промоушену и правильному позиционированию на мировым рынке", – отметила Асмер Абдуллаева.

В экспозиции также представлена красочная цифровизация – личное художественное видение будущего этого натурально чистого текстиля азербайджанским художником Орханом Мамедовым. Он создает совершенно другой дизайн, который сочетает в себе традиционное мастерство и художественные ноу-хау с современными цифровыми тенденциями.

Так как Азербайджан всегда славился богатством своих ковров, дизайнер Наиля Дадашева не могла не затронуть эту тему в своих работах, использовав куски Карабахского килима, а также орнаменты ковра как детали.

На выставке также представлены работы художников Людмилы Христесевой (Швеция) и Гюнель Равиловой (Азербайджан). Посредством мультимедийного диалога художники предлагают два разных взгляда на моду, текстиль и экологию, пытаясь определить роль текстиля в формировании женской идентичности. Инсталляция создана на основе белых платьев Людмилы Христесевой - приданого художницы. Интересно, что посредством прямого включения из Швеции на мультимедийном экране гости смогли пронаблюдать процесс создания новой работы Людмилы Христесевой.

Куратор выставочного проекта Кенуль Рафиева отметила, что устойчивая мода фокусируется на продлении жизни одежды, переработке отходов и повторном использовании материалов. Это понятие подразумевает экологичный подход к дизайну, производству и потреблению одежды, минимизирующий нанесение вреда окружающей среде и сокращающий затраты природных ресурсов.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Кямран Багиров)

В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Image
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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