Ретроспектива кинофестиваля DokuBaku будет посвящена памяти Чингиза Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V международного фестиваля документального кино DokuBaku будет организована ретроспектива азербайджанских документальных фильмов, посвященная памяти безвременно ушедшего из жизни талантливого сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде, сообщает Trend Life.

Чингиз Расулзаде родился 20 февраля 1972 года. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности графический художник, а также Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности кинорежиссер. Чингиз Расулзаде - режиссер и автор сценария короткометражного художественного фильма "Мимы о жизни" (2002 год), документальной киноленты "Жесты…Примирение" (2005 год). Снятый им в 2009 году фильм "Куклы" участвовал в нескольких международных кинофестивалях. Скончался в возрасте 49 лет 22 июня 2021 года.

Фестиваль в Баку пройдет с 3 по 7 ноября. В этом году главной темой фестиваля стали "Чувства ±". Такой выбор был сделан в связи с тем, что в современном мире чувства людей подвергаются серьезнейшим испытаниям, таким как социальное развитие и политическая обстановка, финансовое благополучие и общемировая пандемия. Все это накладывает свой отпечаток на восприятие мира человеком, включая как его личностные переживания, так и физическое состояние. В этом году жюри уделит особое внимание фильмам, посвященным внутренним и внешним метаморфозам человека, его поиску себя и смысла существования на земле. В этом году фестиваль также предусматривает показ фильмов, не вошедших в основную конкурсную программу.

DokuBaku впервые прошел в 2017 году и является первым независимым кинофестивалем, организованным группой кинематографистов. В его рамках проходят показы фильмов, мастер-классы, а также организуются обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Фестиваль также направлен на выявление новых имен и поддержку местных документалистов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)