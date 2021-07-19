Монолог Низами с композитором из Италии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Композитор и пианист Кямаля Ализаде представила композицию "Монолог Низами" на строки из поэмы "Лейли и Меджнун", посвященную "Году Низами Гянджеви" и 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, сообщает Trend Life.

За это произведение Кямаля Ализаде была удостоена специального диплома Союза композиторов Азербайджана.

Произведение исполнил выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и итальянской Academia D’Arte Lirica, солист Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственного академического театра оперы и балета, Творческой сцены ÜNS, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Ильхам Назаров (единственный в Азербайджане обладатель одновременно контратенора и баритона).

Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). С 2006 года в городе Модена (Италия) училась в Istituto Superiore di Studi Musicali, преподаватель музыки в Oxbridge Academy. Является лауреатом международных конкурсов, автором симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполнялись в Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Китае, Японии и других странах. Выступая с сольными концертами за рубежом, пропагандировала национальную музыку. Кямаля Ализаде замужем за итальянским композитором, гитаристом и музыковедом Стефано Мускаритоло. Вместе с супругом она в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

(Автор: Вугар Иманов)