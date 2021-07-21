Два мировых рекорда в Башкортостане. Ансамбль "Ритм" с успехом представил Азербайджан на Всемирной фольклориаде (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Танцевальный коллектив "Ритм" представил Азербайджан на VI Всемирной фольклориаде CIOFF в Башкортостане и был удостоен ряда почетных дипломов, сообщает Trend Life.

Крупнейший фольклорный фестиваль народных культур собрал представителей 37 стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, в целом более 1000 участников, 70 ремесленников. В рамках фольклориады в Уфе были установлены два мировых рекорда по числу стран и национальностей, представленных в одном хороводе, который собрал 2700 человек из 57 стран мира, представителей 71 национальности.

Ансамбль "Ритм" выступил в нескольких городах Республики Башкортостан. Местные жители горячо приняли выступление ансамбля и были очарованы колоритом и самобытностью представленной программы. Поддержать земляков пришли представители многочисленной азербайджанской диаспоры.

Коллектив также стал гостем Центрального телевидения Башкортостана. Выступление коллектива совпало с 10-летием творческой деятельности, на протяжении которой "Ритм" с успехом представлял страну в США, России, Турции, Грузии, Китае, Беларуси и других странах.

Во время фольклориады на главной сцене "Сердце фольклориады" в Уфе и в 22 муниципальных образованиях Республики Башкортостан состоялся 61 концерт. Участники проехали с концертными программами более 10 000 км по всей Республике Башкортостан, мероприятия посетили более 300 тысяч человек. Были проведены праздничные шествия, костюмированные парады и концерты в Уфе, Нефтекамске, Дюртюлях, Янауле, Татышлы и Илишевском районе. В рамках проекта были представлены выставки, ярмарки, проведены мастер-классы.

"Фольклориада показала, что сила культуры безгранична и человечность всегда победит. Все делегации и группы приложили огромные усилия для осуществления этой мечты в Уфе. Это событие будет увековечено как первое культурное событие, несмотря на то, что по всему миру все еще бушует пандемия", - отметил глава Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан.

Республика Башкортостан получила право принять крупнейший международный фестиваль традиционной культуры – Всемирную фольклориаду. Это решение было озвучено в рамках 45-го Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF), которые проходили с 12 по 18 октября 2015 года в городе Арекипа (Перу). Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года и призвана в актуальной современной форме показывать всё многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению.

(Автор: Вугар Иманов)