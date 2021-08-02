В Баку состоялось открытие барельефа на доме, где жила народная артистка Амалия Панахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие барельефа на доме по адресу: улица Фикрета Амирова, 1, где жила народная артистка Азербайджана, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалия Панахова, сообщает Trend Life.

Автор барельефа - скульптор, народный художник Азербайджана Натиг Алиев.

В своем выступлении на открытии барельефа министр культуры Азербайджана Анар Керимов подчеркнул, что актриса оставила глубокий след в театральном искусстве и кино. Он отметил, что открытие барельефа является еще одним проявлением большой любви и глубокого уважения к творческому наследию народной артистки.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, родные и близкие Амалии Панаховой. Среди них председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана (СТД), народный артист, профессор Азер Паша Нематов, заместитель председателя СТД, народный артист Гаджи Исмаилов, народные артисты Нураддин Мехтиханлы, Расим Балаев, Али Нур, заслуженный артист Эльхан Гасымов и многие другие.

Выступившие рассказали о творческом пути актрисы и ее неповторимом таланте, преданности искусству.

Выступивший в заключение мероприятия сын актрисы, дипломат Ильгар Мухтаров выразил глубокую признательность всем за уважение и почтение к памяти его матери. Он отметил, что открытие барельефа говорит о внимании государства не только в отношении творческого наследия Амалии Панаховой, но и о внимании и заботе о культуре и искусстве Азербайджана в целом.

Отметим, что Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) по специальности "Актер кино и драмы". Воплощенные актрисой образы, среди которых Томрис, Хуршидбану Натаван, Мехсети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, входят в золотой фонд нашего искусства. Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя.

Амалия Панахова активно занималась и общественной деятельностью. В Милли Меджлисе она была председателем межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Большой вклад Амалия Панахова внесла в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Создав Бакинский муниципальный театр, она привлекла в него, наряду с актёрами среднего и старшего поколения, и молодые таланты, создала все условия для развития их творческих способностей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)