"Ночь киноманов", или Как в Азербайджане отметили День национального кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, на площадке под открытым небом перед зданием Центра современного искусства YARAT, состоялось мероприятие "Ночь киноманов", посвященное Дню национального кино, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано при сотрудничестве Министерства культуры Азербайджана и YARAT.

День национального кино – профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

На мероприятии присутствовали деятели культуры и искусства, известные кинематографисты и представители молодого поколения, которые только начинают свой путь в кинематографе, а также многочисленные киноманы. Среди гостей вечера были народные артисты Мабуд Магеррамов, Видади Гасанов, Рафиг Азимов, заслуженный артист Расим Джафар, актеры Кямаля Исрафилова, Азер Айдемир, Гюнель Мамедова, Хикмет Рагимов, продюсер Надир Алиев и другие.

Поздравив кинематографистов с профессиональным праздником, министр культуры Азербайджана Анар Керимов подчеркнул, что отечественное кино имеет богатую историю и традиции, и сегодня эти традиции продолжаются и развиваются.

Было отмечено, что несмотря на пандемию, министерство продолжало работу в направлении развития отечественного кинематографа. За этот период были проведены несколько конкурсов, независимым киностудиям была оказана поддержка. Так, был проведен конкурс проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), цель которого – поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа, стимуляция деятельности государственных студий и независимых продюсерских центров, работающих в этом направлении, а также создание кинолент о Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Анар Керимов также отметил, что в Азербайджане создана Кинокомиссия Filming Azerbaijan, ведется работа по созданию Киноагентства.

"Кинокартины, снятые за последние годы, становились участниками престижных кинофестивалей, завоевывали различные награды. И сегодня, в рамках мероприятия, мы увидим некоторые из них", – сказал министр.

Заведующий отделом кинематографии Министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов и глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова рассказали о фильмах, включенных в программу "Ночи киноманов". Было отмечено, что последние два года были очень плодотворными для азербайджанских кинематографистов, а 2020 год принес большое количество кинонаград.

Далее состоялись кинопоказы. В программу "Ночи киноманов" вошли следующие киноленты: "Olimpiya" (2021 год, Азербайджан) режиссера Али-Саттара Гулиева, "Daxildəki ada" ("Внутренний остров", 2020 год, Азербайджан/Франция) режиссера Руфата Гасанова, "Axşama doğru" ("К вечеру", 2020 год, Азербайджан) режиссера Теймура Гаджиева, "Quxuroba" ("Кухуроба", 2020 год, Азербайджан) режиссера Теймура Гамбарова.

Кинофильмы демонстрировались на азербайджанском языке с английскими субтитрами.

Фильмы с большим интересом были встречены зрительской аудиторией.

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)