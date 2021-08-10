Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный певец, лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов выступил на Исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в показе оперы "Лакме" французского композитора Лео Делиба, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Показ оперы "Лакме" (полусценическое исполнение) был включен в программу музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Магеррам Гусейнов исполнил партию Нилаканты.

Отметим, что Магеррам Гусейнов является приглашенным солистом театра. Репертуар азербайджанского вокалиста в Мариинском театре: Фигаро ("Свадьба Фигаро"), Мазетто ("Дон Жуан"), Коллен ("Богема"), Чезаре Анджелотти ("Тоска"), Монтероне ("Риголетто") и Джейк Уоллес ("Девушка с Запада").

Сюжет оперы "Лакме": в запретное для чужестранцев место, к жилищу брамина Нилаканты, приходят дочери губернатора Индии в сопровождении английских офицеров – Джеральда и Фредерика. Узнав жилище свирепого фанатика-брамина Нилаканты, они в страхе спешат удалиться.

Остается лишь Джеральд, который поражен красотой вернувшейся дочери Нилаканта – Лакме. Нилаканта догадывается о посещении его дома европейцем и клянется отомстить нечестивцу. Смущение Лакме на народном празднике при виде Джеральда открывает брамину, кто его враг. Улучив удобный момент, он подкрадывается к Джеральду и поражает его кинжалом.

Потрясенная Лакме приказывает отнести раненого в лес. Джеральд, очарованный красавицей, готов соединиться с нею навек и, по индуистскому религиозному обряду, выпить с ней из одной чаши воду из священного ручья. Лакме спешит принести воды. Однако в ее отсутствие появляется Фредерик и убеждает товарища вернуться в полк. Сознание долга отрезвляет Джеральда. Вернувшись, Лакме с ужасом замечает перемену в избраннике и в отчаянии решает отравить себя ядовитым цветком...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)