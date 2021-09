В Баку определены победители Международного фестиваля ANIMAFILM 2021

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился IV Международный фестиваль анимации ANIMAFILM, сообщает Trend Life.

За пять фестивальных дней было продемонстрировано около 200 анимационных фильмов из 40 стран мира. Тема фестиваля в текущем году была посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы и семинары, которые провели известные мультипликаторы Масуд Панахи, Нэнси Дэнни-Фелпс и Ник Фелпс (Бельгия), Оливье Кэтерин (Франция).

В заключительный день фестиваля были названы победители. Награды фестиваля "Qızıl qayıq" (Золотая лодка) за вклад в азербайджанскую анимацию удостоен режиссер Рамиз Агаев.

Победители международной программы фестиваля:

- "Лучший полнометражный анимационный фильм – Гран-при" – The Knight and the Princess, режиссеры Башир Эльдик и Ибрагим Муса (Саудовская Аравия, Египет);

- "Лучший короткометражный анимационный фильм – Гран-при" - Kitchen by Measure, режиссеры Солрун Ильфа Ингимарсдоттир и Алти Арнарссон (Исландия);

- "Лучший сценарий для короткометражного анимационного фильма – Гран-при" - Weird Witches and Fall, автор Лана Ра (Украина);

- "Лучший анимационный фильм для детей" - Emsahar, режиссер Хассан Ал-Жахни (Катар);

- "Лучший анимационный фильм, снятый детьми" – Monster, режиссер Кооша Юсефи (Иран);

- "Лучший короткометражный экспериментальный или абстрактный анимационный фильм" - Rites of Spring, режиссер Йоргос Цангарис (Кипр);

- "Лучший студенческий короткометражный анимационный фильм" - Three Jumps to Happiness, режиссер Артур Ханаж (Польша);

- "Лучший анимационный телевизионный или веб-сериал" - Mitch-Match, режиссер Геза М. Тот (Венгрия);

- "Лучшее музыкальное анимационное видео" – Agapito, режиссеры Рафаэль Видал Алтаберт и Джулиан Гомез Кабальеро (Испания);

Победители местной конкурсной программы:

- "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" - Araqçın, режиссер Фирангиз Гурбанова (Азербайджан);

- "Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма" - Balaca qırmızı şar, автор Гюнель Эминли (Азербайджан);

Специальных наград международного жюри удостоены следующие фильмы:

- Swipe, режиссер Арафат Мажар (Пакистан);

- Navozande, the Musician, режиссер Реза Рияхи (Франция);

- İnitli, режиссер Руслан Керимов (Азербайджан);

- The Red Pen, режиссер Рафаэлле Габриэлле (Великобритания)

- Sisters, режиссер Андреа Шелесова (Чехия);

- Nothing is Here, режиссер Каиюн Ян (Тайвань);

- Tio, режиссер Хуан Медина (Мексика).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)