В Баку определены победители Международного фестиваля ANIMAFILM 2021
БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился IV Международный фестиваль анимации ANIMAFILM, сообщает Trend Life.
За пять фестивальных дней было продемонстрировано около 200 анимационных фильмов из 40 стран мира. Тема фестиваля в текущем году была посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках фестиваля состоялись мастер-классы и семинары, которые провели известные мультипликаторы Масуд Панахи, Нэнси Дэнни-Фелпс и Ник Фелпс (Бельгия), Оливье Кэтерин (Франция).
В заключительный день фестиваля были названы победители. Награды фестиваля "Qızıl qayıq" (Золотая лодка) за вклад в азербайджанскую анимацию удостоен режиссер Рамиз Агаев.
Победители международной программы фестиваля:
- "Лучший полнометражный анимационный фильм – Гран-при" – The Knight and the Princess, режиссеры Башир Эльдик и Ибрагим Муса (Саудовская Аравия, Египет);
- "Лучший короткометражный анимационный фильм – Гран-при" - Kitchen by Measure, режиссеры Солрун Ильфа Ингимарсдоттир и Алти Арнарссон (Исландия);
- "Лучший сценарий для короткометражного анимационного фильма – Гран-при" - Weird Witches and Fall, автор Лана Ра (Украина);
- "Лучший анимационный фильм для детей" - Emsahar, режиссер Хассан Ал-Жахни (Катар);
- "Лучший анимационный фильм, снятый детьми" – Monster, режиссер Кооша Юсефи (Иран);
- "Лучший короткометражный экспериментальный или абстрактный анимационный фильм" - Rites of Spring, режиссер Йоргос Цангарис (Кипр);
- "Лучший студенческий короткометражный анимационный фильм" - Three Jumps to Happiness, режиссер Артур Ханаж (Польша);
- "Лучший анимационный телевизионный или веб-сериал" - Mitch-Match, режиссер Геза М. Тот (Венгрия);
- "Лучшее музыкальное анимационное видео" – Agapito, режиссеры Рафаэль Видал Алтаберт и Джулиан Гомез Кабальеро (Испания);
Победители местной конкурсной программы:
- "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" - Araqçın, режиссер Фирангиз Гурбанова (Азербайджан);
- "Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма" - Balaca qırmızı şar, автор Гюнель Эминли (Азербайджан);
Специальных наград международного жюри удостоены следующие фильмы:
- Swipe, режиссер Арафат Мажар (Пакистан);
- Navozande, the Musician, режиссер Реза Рияхи (Франция);
- İnitli, режиссер Руслан Керимов (Азербайджан);
- The Red Pen, режиссер Рафаэлле Габриэлле (Великобритания)
- Sisters, режиссер Андреа Шелесова (Чехия);
- Nothing is Here, режиссер Каиюн Ян (Тайвань);
- Tio, режиссер Хуан Медина (Мексика).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)